更多編輯台推薦新聞：
台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？
生活

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以哈戰事延燒 聯合國：加薩居民逼近饑荒達空前狀態
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

基輔專家：俄羅斯以鋯石極音速飛彈攻烏克蘭 近2年首見

2024/2/13 11:46（2/13 12:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為7日烏克蘭基輔建築遇襲。（路透社）
圖為7日烏克蘭基輔建築遇襲。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科12日綜合外電報導）基輔一家研究機構的負責人今天說，初步分析推斷，俄羅斯上週以極音速鋯石飛彈攻打基輔，這是在打了近兩年的俄烏戰爭中首度使用鋯石飛彈，對烏克蘭防空系統構成新的挑戰。

路透社報導，基輔鑑識科學研究所（Kyiv Scientific-Research Institute for Forensic Examinations）所長盧文（Oleksandr Ruvin）在他的通訊軟體Telegram頻道上表示，他的機構完成了對俄羅斯本月7日攻擊的飛彈碎片初步分析。

他在初步分析報告中附上一段影片，內含據稱是飛彈殘骸的畫面，上頭有特定標記。他寫道：「在這個情況下，我們看到3M22鋯石（Zircon）飛彈的特徵元素。發動機與轉向機制的零件與碎片有特定標誌。」

俄羅斯國防部未立即回覆置評要求。

根據俄羅斯說法，鋯石飛彈射程可達1000公里，飛行速度為音速的9倍。軍事分析師先前表示，這款飛彈的速度屬極音速，可能意味著可大幅縮短防空反應時間，且具有攻擊大型、縱深和堅固目標的能力。

俄羅斯先前表示已於2022年6月完成鋯石飛彈的測試；俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）稱鋯石飛彈是無可匹敵的新一代武器系統的一部分。

如果俄方在烏克蘭使用鋯石飛彈的情況獲得證實，在西方未來軍事援助充滿不確定的情況下，這款武器恐將對烏克蘭的防空系統構成額外挑戰。

俄羅斯使用一系列不同的遠程飛彈與無人機定期對烏克蘭發動空襲。鋯石飛彈起初是設計來當作海上發射武器，之後又研發出地面發射版本。

盧文的聲明未提到俄方日前是從陸地或海上發射這款武器。他說，在殘骸上找到的標誌顯示，這款武器是最近才組裝完成。

官員說，俄羅斯本月7日攻擊事件造成至少5人死亡，並導致住宅大樓與能源基礎設施受損。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130213

#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#基輔
#蒲亭
#飛彈
延伸閱讀
提升核力量 俄新型核潛艦配備極音速鋯石飛彈俄極音速飛彈軍艦就定位 將與中國南非聯合軍演「早已沒有退路」 烏克蘭為何不願與俄羅斯和談？
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏克蘭控俄軍使用星鏈 克宮與馬斯克雙雙否認
172.30.142.13