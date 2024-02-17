歐盟對俄制裁 巴西成俄羅斯柴油最大進口國

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）巴西媒體報導，俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟切斷與俄羅斯的能源往來後，巴西成為俄羅斯柴油最大進口國、第3大碳氫化合物進口國，僅次於中國和土耳其。

根據巴西新聞網站g1，2022年巴西從俄羅斯進口10.1萬噸柴油，總額9500萬美元；2023年進口610萬噸，總額45億美元。這項鉅額成長使巴西成為俄羅斯柴油最大進口國。

根據巴西能源智庫Rystad Energy分析師福茨（Raphael Faucz），2023年巴西增加進口俄羅斯柴油，主要受到歐洲對俄羅斯柴油全面實施制裁的重大影響。此前，俄羅斯每天出口約95萬桶柴油，其中約70%運往歐盟和英國。

巴西燃料進口商協會（Abicom）主席艾拉烏喬（Sérgio Araújo）證實巴西在供應商中尋求更低價的意圖，考慮到柴油的初級供應以及供應鏈的分銷環節存在競爭，從俄羅斯進口柴油獲得的折扣直接影響國內消費價格。

標普全球普氏能源信息（S&P Global Platts）美洲成品油定價主管柯曼（Matthew Kohlman）指出，巴西經濟正在蓬勃發展，尤其是依賴柴油運輸的農業市場，當地煉油廠已提高產量，但尚未跟上需求。

艾拉烏喬表示，這個問題也被視為巴西能源安全的優先事項，因為巴西的貨運高度依賴柴油車輛。

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福茨認為，在一定程度上，由於全球對通貨膨脹和燃料價格的擔憂，尤其是在美國關鍵的選舉年，美國和歐盟在施加額外壓力方面將更為謹慎，所以西方不太可能大力施壓讓巴西停止進口俄羅斯柴油。

福茨評估指出，考慮到歐盟仍繼續制裁俄羅斯貨物，如果俄羅斯依然提供具吸引力的折扣，市場條件將有利於這項選擇，2024年巴西進口俄羅斯柴油的趨勢可能持續下去。（編輯：韋樞）1130217