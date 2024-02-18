居家安寧療護滿一年 美前總統卡特感謝各界關心

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國前總統卡特（Jimmy Carter）接受居家安寧療護今天屆滿一年，在此期間，他慶祝自己99歲生日，還送走了結縭77年的夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）。

法新社報導，卡特的非營利基金會卡特中心（Carter Center）在發給美國媒體的聲明中表示：「進入安寧療護一年後，卡特總統繼續在家中與家人一起。」

一年前卡特決定不再因為多種健康問題住院治療，要在喬治亞州平原鎮（Plains）家中度過餘生。

卡特中心表示：「卡特一家非常感謝他們在這段時間裡得到的關心，以及各界對他們隱私的持續尊重。」

卡特是諾貝爾和平獎得主、倡導慈善事業，也是美國史上最長壽的總統。卡特夫婦的婚姻比其他總統都長，超過老布希（George H.W. Bush）和妻子芭芭拉（Barbara Bush）的73年。

卡特90多歲時戰勝腦癌，但仍患有其他需要住院治療的疾病。2023年2月，卡特中心宣布他將在家中接受安寧療護度過「餘生」，那時外界認為他已來日無多。

但卡特堅持了下來。他最後一次公開露面是2023年11月，在夫人羅莎琳的葬禮上。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1130218