印尼民團召集百人赴選舉監督委員會 抗議選舉不公

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（中央社記者李宗憲雅加達19日專電）印尼雅加達市中心的選舉監督委員會（Bawaslu）今天上午聚集逾百人抗議選舉不公，他們高舉「2024年選舉是場詐騙、人民不信」、及「拯救民主，反對精心設計的選舉」等海報，要求調查選舉舞弊。警方出動千名警員及裝甲車戒備。

印尼14日舉行大選，根據非官方快速計票結果，國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）和現任總統佐科威（Joko Widodo）長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）可望當選下任正副總統。官方計票預計3月中旬公布。

民間團體「人民正義運動」（Gerakan Keadilan Rakyat）今天上午號召逾百人從雅加達國家紀念碑（Monas）出發，他們拿著大型布條及海報抗議選舉不公，一行人浩浩蕩蕩地步行約一公里至選舉監督委員會。

印尼警方部署逾千名警力及多台裝甲車在一旁戒備，選舉監督委員會的辦公室前，擺設放置鐵絲網的水泥屏障，防止抗議民眾進入選舉監督委員會辦公大樓。

逾百名抗議民眾中午抵達選舉監督委員會後，高舉印有「我們不信大選」及「民主已死」的海報，也有人拿著印有選舉委員會（KPU）主席阿沙利（Hasyim Asy’ari）頭像的海報，要求他下台。

參與抗議的瑞娜（Ratna）向中央社表示，「今天聚集在這裡，是希望選舉監督委員會能看到正在發生的舞弊行為，別沉默不語」。

手拿「拒絕相信大選」海報的尤翰娜斯（Yohanes Salam）則指出，他今天參與示威是為了期盼選舉公平進行。

他說：「這是一場為了讓2號候選人（普拉伯沃）當選而設計的（選舉）。」尤翰娜斯所指的是佐科威選前公布的社會援助措施，被外界認為是幫普拉伯沃助選而實施。

另一名民眾圖吉娜（Tukinah）則向中央社說：「我們必須為不公而戰，因為我們被騙了，我們不接受。 這不再是民主國家。」圖吉娜並未透露她支持哪位候選人。

印尼部分媒體今天指出，抗議行動是由快速計票結果得票率最低的總統候選人甘查爾（Ganjar Pranowo）的陣營策動，但「人民正義運動」表示，他們不代表任何陣營，純粹是要抗議選舉不公。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，在快速計票中落後的2名候選人甘查爾與阿尼斯（Anies Baswedan）皆表示，在選委會公布官方選舉結果的隔天，將向憲法法庭提出訴訟。目前2陣營正各自搜集有關選舉舞弊的事證。（編輯：陳承功）1130219

抗議民眾手舉選舉委員會（KPU）主席阿沙利（Hasyim Asy’ari）的照片，上面印有「解僱選委會主席」的字樣。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月19日

為防範抗議民眾進入選舉監督委員會（Bawaslu）辦公大樓，印尼警方部署了逾千名警力及多台裝甲車在一旁戒備。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月19日