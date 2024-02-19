更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄國防部：完全控制烏東城鎮阿夫迪夫卡焦炭廠

2024/2/19 18:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯軍隊今天聲稱完全控制飽受戰火摧殘的烏克蘭阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）一座蘇聯時代的大型焦炭廠，這是俄軍自巴赫姆特戰役後9個月以來在戰場上取得的最大收穫。

路透社報導，阿夫迪夫卡淪陷是俄羅斯自2023年5月占領巴赫姆特市（Bakhmut）以來取得的最大收穫，距俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭引發全面戰爭已將近兩年。

俄羅斯國防部表示，俄軍在1000公里長的前線該部分，向前推進約9公里，而且俄國軍隊在一場致命的城市戰鬥後正繼續向前推進。

烏克蘭表示，經過數月的激烈戰鬥後已撤出士兵，以免軍隊遭到全面包圍。蒲亭稱讚拿下阿夫迪夫卡是一次重要勝利，並向俄軍表示祝賀。

俄羅斯國防部在聲明中表示：「『中間』部隊採取攻勢，完全控制阿夫迪夫卡焦炭廠。」隨聲明附上的影片顯示，這座焦炭廠內發生一連串爆炸。

俄羅斯國防部表示：「焦炭廠的行政大樓上懸掛著俄羅斯國旗。」

阿夫迪夫卡位於頓巴斯（Donbas）工業區，距俄羅斯占領的頓內茨克市（Donetsk）以北15公里。在戰爭之前，這座蘇聯時代的工廠曾經是歐洲最大的焦炭廠之一。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1130219

#俄羅斯
#烏克蘭
#蒲亭
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日烏經濟復興會議首度召開 共同聲明助烏克蘭重建
172.30.142.36