俄國防部：完全控制烏東城鎮阿夫迪夫卡焦炭廠

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯軍隊今天聲稱完全控制飽受戰火摧殘的烏克蘭阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）一座蘇聯時代的大型焦炭廠，這是俄軍自巴赫姆特戰役後9個月以來在戰場上取得的最大收穫。

路透社報導，阿夫迪夫卡淪陷是俄羅斯自2023年5月占領巴赫姆特市（Bakhmut）以來取得的最大收穫，距俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭引發全面戰爭已將近兩年。

俄羅斯國防部表示，俄軍在1000公里長的前線該部分，向前推進約9公里，而且俄國軍隊在一場致命的城市戰鬥後正繼續向前推進。

烏克蘭表示，經過數月的激烈戰鬥後已撤出士兵，以免軍隊遭到全面包圍。蒲亭稱讚拿下阿夫迪夫卡是一次重要勝利，並向俄軍表示祝賀。

俄羅斯國防部在聲明中表示：「『中間』部隊採取攻勢，完全控制阿夫迪夫卡焦炭廠。」隨聲明附上的影片顯示，這座焦炭廠內發生一連串爆炸。

俄羅斯國防部表示：「焦炭廠的行政大樓上懸掛著俄羅斯國旗。」

阿夫迪夫卡位於頓巴斯（Donbas）工業區，距俄羅斯占領的頓內茨克市（Donetsk）以北15公里。在戰爭之前，這座蘇聯時代的工廠曾經是歐洲最大的焦炭廠之一。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1130219