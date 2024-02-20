中企進駐新加坡非法活動增 洗星籍行為遭質疑

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（中央社台北20日電）新加坡開放金融投資政策吸引外資爭相湧入，不過有評論指出，中國企業進駐或將總部設在新加坡，隱藏中國身分「洗星籍」，導致當地非法活動增加，但也有觀察人士認為這是對中國企業的刻板印象，恐讓金融投資政策的原意失焦。

根據網絡新聞媒體「亞洲前哨報」 一篇名為「新加坡開始為『中國杜鵑事件』付出代價」的評論文章，提及三件新加坡近期的爭議事件，包括TikTok執行長周受資日前於美國參議院聽證會接受質詢；星國媒體「海峽時報」2月4日報導，中國電子菸利用位在新加坡的其他公司，協助非法運送電子菸；去年新加坡涉及約20億美元（約新台幣630億元）的洗錢案，被拘捕的嫌疑犯原籍全來自福建。

作者將這些案件比喻為「中國杜鵑事件」(China Cuckooing)，指中國企業隱藏中國身分，寄生在新加坡的行為，像是杜鵑鳥佔據其他鳥類的巢穴下蛋，讓其他鳥類代為孵蛋的做法。

美國之音引述該文章，並提及英國金融時報曾於2022年11月，報導該年有超過500家中國企業悄悄將總部遷往新加坡或在當地註冊，以規避美中緊張關係帶來的地緣政治風險及印度市場的反中情緒，包括時裝零售商Shein、電動車制造商蔚來汽車，以及IT服務供應商開域集團(Cue)等。金融時報將這種做法稱為「洗星籍」（Singapore-washing）。

報導同時引述德國非營利組織 Mapping China共同創辦人安達彩(Aya Adachi)表示，新加坡政府須採取嚴格措施，防止非法活動發生，但可能與維護自由的監管環境相衝突，新加坡近年來修改法規允許客戶在當地存放大筆資金，可能讓不法分子有機可趁。

他說，新加坡於4年前引入新型的投資基金公司結構，為可變資本公司，創新概念吸引註冊在開曼群島、盧森堡等低稅收區域的公司，但新加坡監管環境的變化導致當地出現更多與中國有關的非法活動。

不過，新加坡前總檢察長、新加坡管理大學(SMU)李光前商學院客座教授溫長明(Walter Woon)表示，如同瑞士等其他金融中心曾出現的詐騙團體，以新加坡為基地所發展的犯罪活動，不限於華人，這篇文章強化了對中國企業的刻板印象。

新加坡太平洋經濟合作委員會主席陳企業(Tan Khee Giap)則表示捍衛自家政府政策的立場。

陳企業表示，「洗星籍」這種說法是刻意用有色眼鏡看在新加坡投資的中國企業。新加坡金融開放政策吸引的外資來自世界各地，包括歐美、日韓等國，若過度放大來自中國的非法活動恐失焦，應該繼續維持相對開放的金融政策。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130220