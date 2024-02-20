通敵為烏軍募資 俄逮1美俄雙重國籍女子

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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天表示，他們依涉嫌通敵叛國、為烏克蘭軍隊募資等犯行，逮捕一名擁有美俄雙重國籍的女子。

法新社報導，俄國中部烏拉爾（Urals）城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）當地的聯邦安全局表示，他們已查禁一名33歲女性的非法行為，並將其羈押。女子是洛杉磯（Los Angeles）居民，同時擁有美、俄雙重國籍。

俄國媒體引述聯邦安全局的聲明報導，這名女子「未雨綢繆積極募資...資金隨後用於為烏克蘭武裝部隊購買戰術醫療用品、裝備、各種破壞工具及彈藥。」俄媒並未揭露女子姓名等資訊。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）發布一段來自聯邦安全局的影片，畫面中幹員戒護一名身穿米色外套的上銬女子，女子的白帽壓低至眼部。

俄媒報導，聯邦安全局還說這名女子的所做所為「違反國家安全」，為外國提供資金援助。她涉嫌自2022年2月起為一個烏克蘭組織籌錢，這個組織回頭再幫助烏軍。俄國2022年2月24日入侵烏克蘭。

觸犯叛國罪在俄國可判刑達20年。

華盛頓郵報指出，女子上銬被帶入法庭，一段影像顯示女子在庭內站在一間金屬牢籠裡。目前不清楚女子遭被捕的確切時間，俄媒稱庭訊於19日展開。女子住在美國加州多久、何時返回俄國等細節暫時還不清楚。（譯者：洪啟原/核稿：陳亦偉）1130220