俄烏戰爭將屆2週年 歐洲天然氣價格降至近3年新低

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）俄烏戰爭即將屆滿2週年前夕，歐洲天然氣價格今天再次下滑，跌至近3年以來新低，因為溫和的冬季持續下去，加上歐洲天然氣庫存維持不墜。

法新社報導，俄羅斯2022年入侵烏克蘭，曾引發當年天然氣價格飆升，且在2023年也居高不下，導致歐洲國家紛紛限制天然氣用量，並且分散天然氣供應來源。

在今天上午10時左右，歐洲基準荷蘭TTF中心天然氣期貨合約價格下跌3.2%，來到每兆瓦時（megawatt-hour，MWh）22.45歐元。

在此不久前，TTF中心天然氣期貨價格曾跌至每兆瓦時22.315歐元，為2021年5月以來新低。（譯者：陳正健）1130223