泰國前總理戴克辛假釋在家 總理賽塔親自拜訪

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（中央社記者呂欣憓曼谷24日專電）曾流亡海外的泰國前總理戴克辛去年返國後因貪污案坐牢，戴克辛日前獲准假釋，總理賽塔今天無預警拜訪戴克辛的私人宅邸，是戴克辛獲假釋後第一個拜訪戴克辛的高階政府官員。

戴克辛在2月18日獲得假釋回到家中，去年甫卸任的柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）21日曾赴戴克辛私人宅邸拜訪戴克辛，是戴克辛假釋後第一個賓客。洪森在臉書上傳他和戴克辛的合照，照片中可以看到戴克辛戴著頸圈和手臂吊帶。

總理賽塔（Srettha Thavisin）今天中午無預警造訪戴克辛的私人宅邸。曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，賽塔離開前接受媒體訪問表示，戴克辛對於能夠回到家中非常開心，不過戴克辛身體仍然虛弱，兩人沒有太多交談。

賽塔表示，兩人並沒有談到戴克辛將如何幫助這個國家，但是戴克辛的確相當憂心國家的發展，因為有很多經濟上的問題。賽塔說，戴克辛沒有批評他的施政，而是給了他精神上的支持。

賽塔去年代表和戴克辛淵源深厚的為泰黨（Pheu Thai）當選成為總理，他上任後為了提振泰國經濟，提出發送價值1萬泰銖（約新台幣8800元）電子錢包給約5000萬公民的計畫，卻遭到不少批評而不斷延後實施時程。

今年74歲的戴克辛2001年2月出任泰國總理，2006年9月19日軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管政府，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫返國，之後再度流亡。

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泰國去年5月14日國會眾議院選舉後，為泰黨獲得組閣機會，睽違15年後，戴克辛去年8月22日再度返抵泰國，隨後由執法人員陪同前往最高法院。戴克辛因多起貪污案被判10年有期徒刑，合併執行8年，隨後被送往曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。

但戴克辛入監不到1天，矯正署8月23日凌晨便因戴克辛出現失眠、胸口緊繃、高血壓及低血氧等症狀，讓戴克辛轉往設備較佳的警察醫院（Police General Hospital）。戴克辛隨後申請王室特赦，獲准刑期從8年減為1年，並因為健康因素獲准假釋，在今年2月18日離開警察醫院回到家中。（編輯：陳承功）1130224