俄烏戰爭滿2週年 烏克蘭無人機夜襲俄羅斯鋼鐵廠

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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭一名消息人士今天告訴路透社，烏軍昨天深夜利用無人機襲擊俄羅斯境內一座重要鋼鐵廠，引發現場熊熊大火。今天正好是俄烏戰爭屆滿2週年。

俄羅斯西南部利佩茨克州（Lipetsk）的州長證實，首府利佩茨克的一座鋼鐵廠遇襲，當地位於烏克蘭邊界以北約400公里處。

這座工廠由新利佩茨克鋼鐵公司（Novolipetsk）負責營運，占俄國鋼鐵產量約18%。

這名州長表示，鋼鐵廠起火顯然是由無人機攻擊造成，火勢已經撲滅，並無人員傷亡。

根據烏克蘭消息人士說法，這場夜襲行動是由烏克蘭國防部情報總局（GUR）及烏克蘭安全局（SBU）共同策劃，在鋼鐵廠引發大火，但工廠人員均已疏散。

消息人士指出，這座工廠生產的「原物料用於製造俄羅斯的飛彈、火砲及無人機，因此是烏克蘭有正當理由攻擊的目標」。但他並未指明工廠確切位置。

另一名知情人士說，遇襲鋼鐵廠已暫時停工，等待調查團隊完成現場工作；而工廠可見的損害並不嚴重。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130224