更多編輯台推薦新聞：
輝達市值暴增 美財經名嘴讚黃仁勳比馬斯克有遠見
國際

輝達市值暴增 美財經名嘴讚黃仁勳比馬斯克有遠見

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席
運動

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄烏戰爭滿2週年 烏克蘭無人機夜襲俄羅斯鋼鐵廠

2024/2/24 22:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭一名消息人士今天告訴路透社，烏軍昨天深夜利用無人機襲擊俄羅斯境內一座重要鋼鐵廠，引發現場熊熊大火。今天正好是俄烏戰爭屆滿2週年。

俄羅斯西南部利佩茨克州（Lipetsk）的州長證實，首府利佩茨克的一座鋼鐵廠遇襲，當地位於烏克蘭邊界以北約400公里處。

這座工廠由新利佩茨克鋼鐵公司（Novolipetsk）負責營運，占俄國鋼鐵產量約18%。

這名州長表示，鋼鐵廠起火顯然是由無人機攻擊造成，火勢已經撲滅，並無人員傷亡。

根據烏克蘭消息人士說法，這場夜襲行動是由烏克蘭國防部情報總局（GUR）及烏克蘭安全局（SBU）共同策劃，在鋼鐵廠引發大火，但工廠人員均已疏散。

消息人士指出，這座工廠生產的「原物料用於製造俄羅斯的飛彈、火砲及無人機，因此是烏克蘭有正當理由攻擊的目標」。但他並未指明工廠確切位置。

另一名知情人士說，遇襲鋼鐵廠已暫時停工，等待調查團隊完成現場工作；而工廠可見的損害並不嚴重。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130224

俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄烏戰爭兩週年 澤倫斯基：烏克蘭終將擊敗俄羅斯
172.30.142.205