日本同志家庭IG分享育兒生活 遭大量印尼反同網友留言攻擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達26日專電）印尼近百名網友最近湧入日本男同志家庭的社群媒體，以不雅字眼謾罵或攻擊他們。經營這個社群媒體的Shigeki Matsumoto呼籲停止攻擊。不過，也有印尼網友發文力挺同志，顯示印尼年輕人對同志看法走向兩極化。

日本同志網紅Shigeki Matsumoto常在社群媒體Instagram上分享他們一家三口的育兒生活，作為同志家庭，他們受到許多日本和各國網友的支持與肯定，追蹤數達23.3萬。但最近上傳的短影片，以伴侶和小孩共3人的手掌，展現3人的緊密感情，吸引近20萬個讚，卻也湧入大量印尼網友的攻擊留言。

印尼網友以印尼文留言表示他們「造成人們困惑」，也有人寫道：「我的天！這是怎麼回事？哪來的小孩？」、「母親在哪？」、「可憐的小孩沒母愛」等。

雖然該影片也有包括印尼在內的各國網友留言支持，稱他們的分享「帶來力量」，或誇獎小孩很可愛，一家三口「令人感動」等，但來自印尼的大量批評聲，讓該網紅在20日留言呼籲印尼網友別再攻擊他們。

Shigeki Matsumoto寫道：「印尼人請停止，（攻擊留言）實在太多了！我知道你們喜歡和不喜歡些什麼....以這種方式認識你們，我感到難過。你們相信愛，並將愛傳給孩子、社會和下一代，對吧？」

對此，印尼同志人權組織指出，印尼網友的留言，顯示印尼年輕人對同性戀的看法正走向兩個極端，有人愈來愈能接受，但反對的人也持續增加。

印尼同志人權組織GAYa NUSANTARA創辦人溫忠孝（Dédé Oetomo）向中央社表示，他很驚訝日本同志網紅的貼文會在印尼引發如此大的迴響，這些印尼網友的攻擊留言顯示，印尼社會仇視同性戀的現象仍然很多。

不過，他樂觀表示，「留言中也有許多印尼網友對日本同志家庭表示支持，凸顯出印尼年輕人對同性戀的看法正走向兩個極端」，他對日本網紅Shigeki Matsumoto耐心回應這些負面評論感到欽佩。

印尼約87%的人口信仰伊斯蘭教，是全球穆斯林人口最多的國家。許多伊斯蘭教派人士援引可蘭經（Quran）和相關教義，主張伊斯蘭不接受LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）等性別認同跳脫傳統二分法的族群。（編輯：韋樞）1130226