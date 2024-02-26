菲律賓：護漁奏效 赴黃岩島漁民數量增加

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（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）菲律賓海巡隊和漁業暨水產資源局（BFAR）2月起展開輪替部署護漁。雖頻遭中方盯梢、阻撓並設置障礙物，但菲國漁業局表示，護漁措施奏效，越來越多菲國漁民赴黃岩島捕魚。

菲國海巡隊1月下旬表示，多名菲律賓漁民在南海黃岩島附近捕撈海貝時，遭中國海警驅趕，並要求漁民將海貝扔回海裡，才得以離開。

事發後，菲律賓海巡隊官員塔瑞耶拉（Jay Tarriela）說，由於菲國海巡隊艦艇數量有限，事發當時，海巡隊和漁業局船隻都不在場。根據總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）指示，菲國公務船將加強黃岩島海域護漁。

根據菲國海巡隊資訊，最近發生於21日至23日的護漁任務，由漁業局出動公務船桑代拿督號（BRP Datu Sanday）和一架飛機，並向40多艘菲律賓漁船發送燃料補助。

期間，中國海軍軍艦和海警船向菲方廣播宣示主權，中國海警船並進行盯梢、阻撓、設置漂浮障礙物，還有一艘中國海上民兵船航行到距菲國公務船僅50公尺處，進行危險攔截。

一艘中國海警船22日在黃岩島海域攔截菲律賓漁業局公務船桑代拿督號（BRP Datu Sanday）。（菲律賓海巡隊提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年2月26日

塔瑞耶拉說，中方甚至對菲國船隻進行AIS訊號干擾，「我們注意到，即使我們開啟船舶自動識別系統（AIS），有時我們的船隻還是無法傳輸AIS訊號」。

他表示：「我們假設他們每次發表驅離我們船隻的聲明時，都會干擾我們的AIS訊號。」

塔瑞耶拉說，透過這樣的干擾，任何AIS訊號監控系統都無法否認中方已逐離菲國公務船的說法，「因為他們（訊號監控系統）可能無法找到我們的船隻」。

菲律賓星報（Philippine Star）報導，菲國漁業局發言人布里蓋拉（Nazario Briguera）說，雖然中方試圖攔截漁業局公務船，但「與上次任務相較，更多菲律賓漁船獲得援助，從上次任務的21艘增加到44艘船，這是很好的跡象，有更多漁民在馬辛洛克灘（Bajo de Masinloc，即黃岩島）捕魚」。

他表示，漁業局和海巡隊的支持，提振了菲國漁民的士氣。這是小馬可仕指示的一部分，旨在增加漁業局和海巡隊在南海出現的頻率，尤其在黃岩島海域。

布里蓋拉說：「我們的漁民可以繼續捕魚，而不用把注意力集中在中國海上民兵上。他們不會遭遇干擾。與中國船隻交鋒將是漁業局和海巡隊的任務。」（編輯：張芷瑄）1130226