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台灣通緝犯在泰國遭槍殺 4台人1泰女疑涉案

2024/2/27 15:31（2/27 16:01 更新）
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泰國曼谷素萬那普機場附近廢棄商店發現台灣男子遭槍殺，刑事局證實，死者為外逃通緝犯44歲石茂強。（圖取自台灣高等檢察署網頁tph.moj.gov.tw/）
泰國曼谷素萬那普機場附近廢棄商店發現台灣男子遭槍殺，刑事局證實，死者為外逃通緝犯44歲石茂強。（圖取自台灣高等檢察署網頁tph.moj.gov.tw/）
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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）44歲的台灣石姓通緝犯在曼谷遭到槍殺，泰國警方調查發現，嫌犯應為4個台灣人和1個泰國女子，這5人已經離開泰國前往柬埔寨，泰警正在等待柬埔寨警方通知這4人的下落。

泰國北欖府（Samut Prakan）警方25日早上接獲一個清潔工報案，在蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近一處空屋內發現屍體，泰警調查後發現是44歲來自台灣的石姓男子，石男在台灣因為強盜和非法持有槍械遭到通緝。

警方調閱監視器發現一台紅色馬自達小客車在案發現場附近來回經過好幾次，最後在25日早上7時30分開上高速公路離開。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，北欖府警方請泰國鄰近柬埔寨邊境的沙繳府（Sa Kaeo）警方協助辦案，沙繳府警方調閱監視器發現，嫌犯4男1女在25日當天下午4時抵達沙繳府，並在約6時穿越邊境關口前往柬埔寨的波貝（Poipet）。

沙繳府警方指出，這群嫌犯在晚間7時30分前往波貝一間賭場，接著在9時雇用了一輛計程車前往首都金邊（Phnom Penh），泰國警方正在等待柬埔寨方通知這群嫌犯是否已經離開柬埔寨。

泰國警方指出，石姓男子遭殺害的地點是在曼谷拉拋區（Latphrao）一間民宅內，這間民宅由一個泰國女子承租，目擊證人指出一個20歲出頭的女子住在這間民宅內，可能是石男的女朋友，這間房子經常有年輕的泰國人和華人開著豪華的車子進出，並在房子內舉行派對。

警方調查指出，石男被指控24日在芭達雅偷了一輛白色Toyota房車，25日凌晨2時石男抵達這間位在拉拋的民宅，4個台灣嫌犯中有3人同時剛剛抵達泰國，凌晨3時12分嫌犯們搭乘計程車抵達民宅，鄰居們表示隨後聽到房子內傳來槍響，4時51分嫌犯駕駛紅色馬自達車離開現場。

警方相信嫌犯用這輛車把石男的屍體載到蘇凡納布機場附近的空屋棄屍，這輛車在離棄屍地點不遠處被發現，警方在車上搜出500公克的K他命、沾有血跡的衣服以及空彈匣。（編輯：陳承功）1130227

#台灣
#柬埔寨
#泰國
#通緝犯
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