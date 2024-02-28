澤倫斯基出訪阿爾巴尼亞 俄烏戰爭以來首次

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（中央社阿爾巴尼亞首都地拉那27日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚抵達阿爾巴尼亞，是他自烏國2022年遭俄羅斯入侵以來首度訪問這個巴爾幹半島國家。

法新社報導，阿爾巴尼亞外交部長哈薩尼（Igli Hasani）在社群媒體發文，說烏國總統訪問地拉那（Tirana）「是促進雙邊關係的關鍵時刻，也是團結力挺烏克蘭英勇對抗俄國入侵的關鍵時刻」。

澤倫斯基近幾個星期來遊走各國，呼籲各國支持陷困的烏克蘭。烏克蘭武裝部隊目前面臨著彈藥短缺的關鍵點，在抵擋俄羅斯部隊地面攻勢上陷入困境。

澤倫斯基明天將在地拉那舉行的「烏克蘭-東南歐洲峰會」（Ukraine-Southeast Europe Summit）期間，會見多位區域領袖。

在抵達地拉那之前，澤倫斯基先訪問了沙烏地阿拉伯，一來尋求推動他的和平計畫，二來討論潛在的戰俘交換問題。

沙烏地阿拉伯和俄烏均維持往來，過去也在交戰雙方之間斡旋過，包括於2022年9月促成一起200多名烏囚獲釋的協議。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1130228