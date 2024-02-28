更多編輯台推薦新聞：
埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看
生活

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握
運動

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握

陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業
政治

陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

為維安狀告英國政府 哈利王子遭判決敗訴

2024/2/28 22:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國哈利王子（Prince Harry）因為在英國無法再享有與過去相同程度的人身安全保護，向英國政府提起訴訟，今天受敗訴判決。

法新社報導，英國國王查爾斯三世（King Charles III）幼子哈利於2020年2月被告知在英國不再享有「同等程度」的公費安全保護後，向英國政府提起訴訟。

高等法院法官雷恩（Peter Lane）在長達52頁的判決書中提到：「2020年2月28日為原告設計的『訂製』程序在過去和現在都是合法的。」

哈利2020年卸下王室職務後，與妻子梅根（Meghan）離開英國，搬到美國加州定居。

哈利去年12月在倫敦高等法院的聽審中表示，安全問題是他返回英國的阻礙。

哈利的律師在法庭上代為陳述他的證詞：「英國是我的家，對我的子女而言也是文化傳承的核心所在。如果他們的安全無法得到保障，這就不可能實現。」

證詞中還提到：「我不能將妻子置於險境。而基於自身經歷，我也不願讓自己處於不必要的危險之中。」

哈利的母親黛安娜王妃（Princess Diana）1997年在巴黎為躲避狗仔追逐而車禍喪命。

政府律師反駁哈利「被特別針對」並受到「較差待遇」的主張，或沒有進行適當風險分析的指控。

英國內政部的委任律師伊迪（James Eadie）在法庭上表示，由於哈利已卸下王室職務，且多數時間居於國外，因此決定不再提供與先前相同等級保護。（譯者：王嘉語/核稿：陳昱婷）1130228

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.23