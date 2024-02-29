巴西總統出訪 試圖緩解委內瑞拉和蓋亞那危機

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（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）巴西總統魯拉今天抵達蓋亞那首都喬治城，參加加勒比海共同體（Caricom）領袖峰會，試圖緩解委內瑞拉和蓋亞那之間的危機，鞏固巴西的區域領導地位。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silv）訪問蓋亞那被巴西外交界視為鞏固巴西在該地區領導地位的一種方式，並試圖緩解委內瑞拉和蓋亞那之間圍繞艾瑟奎波（Essequibo）地區的領土爭端。

在訪問喬治城之後，魯拉將參加3月1日和2日在加勒比海國家聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）舉行的拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（Celac）元首峰會。

巴西外交部拉丁美洲和加勒比海司長帕多瓦（Gisela Padovan）表示，蓋亞那和加勒比地區歷來是美、英等國的勢力範圍，但最近也成為中國的目標，「魯拉總統參加加勒比海共同體峰會，顯示巴西與拉丁美洲和加勒比海之間和解的趨勢」。

巴西米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）國際關係教授羅培斯（Dawisson Lopes）分析，巴西領導緩和這場艾瑟奎波危機的能力，可以轉化為政治資本，鞏固巴西的區域領導地位。

蓋亞那自2019年開始進行石油勘探以來，出現高度經濟繁榮，從西半球最貧窮的國家之一，變成世界上成長最快的經濟體之一，被稱為「南美洲的杜拜」。

國際貨幣基金（IMF）估計，2019年至2023年間，蓋亞那的國內生產毛額（GDP）從51.7億美元增加到147億美元，成長184%。

蓋亞那的經濟成長為巴西帶來一系列商機。根據巴西工商發展服務部的數據，2019年至2023年間，巴西和蓋亞那之間的貿易流量從4630萬美元躍升至13.13億美元。

蓋亞那位於南美洲北部，與蘇利南、巴西和委內瑞拉接壤，大約有80萬居民，39.8%的人口由東印度裔組成，30%是非洲裔黑人，10.5%是原住民，0.5%是其他血統，如中國人、荷蘭人和葡萄牙人。

自19世紀末以來，艾瑟奎波一直由蓋亞那治理，面積超過15.9萬平方公里，占蓋亞那總領土的75%以上，有12.5萬居民。

2015年美國石化業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）在艾瑟奎波發現石油，估計石油儲量為110億桶後，委內瑞拉再次聲稱這塊領土是他們的。（編輯：馮昭）1130229