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日本千葉地牛頻繁翻身 官方籲留意震度5弱地震

2024/3/2 11:15
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本從2月下旬以來至今相繼發生震源位於千葉縣東方外海及周邊的地震，日本政府地震調查委員會表示，接下來數週到數個月可能發生震度5弱左右的地震，呼籲民眾多加留意。

千葉縣地理位置緊臨東京都，與東京都、埼玉縣及神奈川縣合稱為「首都圈」，轄內擁有成田國際機場及幕張展覽館。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，今天凌晨1時49分左右，發生震源位於千葉縣南部、深度約20公里的推估規模5.0有感地震，並未帶來海嘯威脅。

凌晨這起地震最大震度4級出現在千葉市若葉區等地；震度3級出現在同縣船橋市、成田市等地；至於關東甲信越及靜岡縣等地，被觀測到震度2級及1級。

千葉縣東方外海及其周邊地區，從2月26日以來頻繁出現地震活動，光是今天截至清晨4時止，就發生5起震度1級以上地震、震度4級及3級地震各1起，及3起震度2級地震。

千葉縣政府防災對策課表示，尚未接獲今天凌晨地震的災情通報；千葉縣警察本部及千葉縣消防局指揮中心也表示，暫未接獲被害通報。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1130302

#千葉縣
#日本
#日本地震
#東京都
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