美軍將空投物資至加薩 路透分析如何運作及風險

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國軍方將在數天內追隨法國、約旦和埃及等國腳步，空投糧食和補給物資到加薩走廊（Gaza Strip）。究竟實際如何運作？又有何風險？以下是路透社的解說。

●空投援助如何運作？

美國將使用軍機從加薩走廊上空投下物資，目前仍不清楚會出動何種機型，但最適合這項任務的是C-17和C-130運輸機。根據美國空軍的資料，C-130可裝載16個棧板的物資，C-17可運載40個。

地面的美軍人員會先將物資裝載在棧板上，再將棧板搬上飛機並固定好位置。一旦軍機飛到有物資需求的區域上空，固定物資的鎖便會打開，使棧板透過綁著的降落傘降到地面。

●有哪些風險？

若要確保物資降落到正確地點，美軍雖然可事先觀察天候狀況，但風具有重要影響力。社群媒體上已有一些影片顯示，其他國家空投的部分援助物資最後落到海中。

此外，加薩地區人口密集。美國官員表示，要確保物資能讓需要的人拿到，而非最後落到一些到不了的地方，這並非易事。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示：「要在像加薩這樣人口如此擁擠的環境進行空投，是極度困難的。」

美國官員還說，由於加薩地面並無美軍，因此不能保證援助物資最後不會落到與以色列交戰的巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）手中。

●有何其他選項？

美國總統拜登（Joe Biden）昨天向媒體記者表示，美方也正探索利用海上走廊將大量物資運送到加薩的可能性。

一位美國官員透露，考慮選項之一是用海運從賽普勒斯運送物資，賽普勒斯距離加薩的地中海沿岸約210海里遠。

這名官員還說，關於美國軍方參與此類行動，尚未做出決定，但以色列方面對於海運方案「接受度很高」，因為這能避免示威者妨礙陸上通道使援助車隊無法進入所造成的延宕。

但現實情況是，由軍方參與海路選項具有高度挑戰性，因為物資能在何處從船上卸下並無明確地點。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1130302