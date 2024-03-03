外籍遊客在印度遭侵犯 4嫌落網3在逃

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（中央社記者林行健新德里3日專電）根據印度多家媒體報導，一名外籍女性遊客日前在印度東部一處偏鄉遭輪流侵犯，印度警方逮捕其中4嫌，並成立特別小組追捕在逃3名嫌犯。

根據印度時報（TOI）、今日印度（India Today）與News18電視台等多家媒體報導，受害人與男性伴侶在印度自助旅遊，3月1日傍晚於東部加爾克漢德省（Jharkhand）杜姆卡縣（Dumka）的荒地搭帳篷過夜。

不料深夜時有多人闖入帳篷犯案，並將2人毆打成傷。事後經一輛巡邏警車發現，將其送到當地醫院治療。

「印度經濟時報」（Economic Times）今天報導，有7人犯案，其中4人已經落網，警方也成立特別小組追捕其餘嫌犯；受害人與其男性伴侶正從印度前往尼泊爾。

根據網路上傳出的影片，受害女子聲稱：「他們攻擊我們，揚言要殺掉我們，而且一共有7個人。」

印度重機愛好團體「印度超級重機」（Superbikes in India）發布聲明表示，絕大多數印度人心地善良，且歡迎外國人來訪，很難過看到這起事件重創印度形象。（編輯：張芷瑄）1130303