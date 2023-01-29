印度女記者德里街頭實測 女性夜歸面臨安全風險

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印度一家電視台1月初派出多名女記者在德里實測，發現女性夜歸面臨安全風險。圖為慶典活動中的印度女性，僅為示意圖。中央社記者林行健沃林達凡攝 112年1月29日

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（中央社記者林行健新德里29日專電）印度跨年一宗酒駕撞死女子並拖行13公里案，再次引發外界對夜歸女子人身安全的關注。印度電視台派出多名女記者在首都德里街頭實測，發現夜歸女性的安全風險不小。

元旦清晨，德里一名騎機車返家的20歲女子遭一輛轎車撞倒捲入車底拖行長達13公里。受害人幾乎全裸、難以辨認。轎車上5人全是年輕男性，落網時有人坦承飲酒，並稱肇事當時知道撞到人。

雖然驗屍報告顯示受害人未被性侵，但肇事者冷血行為仍激起印度民眾公憤，且女子被拖行期間，至少有3輛警車與肇事車輛擦身而過，均未發現異狀，民眾對此也極為不滿。

「今日印度」（India Today）電視台在案發後派出11名女記者，在德里暗夜實地測試，以瞭解夜歸女子的人身安全情況。

根據影片，多名女記者站在較偏遠或路燈較少的路段查看警車巡邏頻率，結果沒等到警車，卻引來一些詢問「價錢」的路過車輛。

另一名女記者則表示，遇到已開過去的車輛又倒車回來，開窗詢問是否要搭便車，即使她已拒絕，但對方仍繼續糾纏，「這是令人憂心的一點」。

還有一名女記者說，雖然過去10年來，德里街頭已裝了許多監視器、警察巡邏車也增至800輛，但實際巡邏及主動關懷夜歸婦女的力道，仍有待加強。

電視台女主播總結，「現在最大的問題是，即使有人停在妳前面表態願意伸出援手，但妳永遠不知道他的真正目的。」

根據印度包容性諮詢機構「虛擬化身」集團（Avtar Group）1月初公布的調查，在人口超過100萬的印度城市當中，對女性最友善的前3大城是清奈（Chennai）、普恩（Pune）和班加羅爾（Bangalore）。

商業大城孟買（Mumbai）排名第5，德里則遠遠落後，排在第14；調查也發現，整體而言，印度南部的城市比北部的安全。

印度政府多年來推出許多措施保護女性安全，包括在火車與捷運設置婦女專用車廂、為夜歸婦女提供女警護送服務，立法禁止跟蹤女性、禁止工作場所性騷擾、禁止家庭暴力、禁止夜間拘捕及訊問女性以及提供免費法律諮詢等，甚至還禁止在市面上販售鹽酸。（編輯：韋樞/郭中翰）1120129