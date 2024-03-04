聯合國人權官員：中國侵犯新疆和西藏基本權利

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（中央社日內瓦4日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天表示，中國正侵犯新疆和西藏地區的基本權利，籲請北京當局改變做法。

法新社報導，圖克對聯合國人權理事會（UNHRC）報告最新全球情況，呼籲北京當局貫徹聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）及其他人權機構針對「新疆及西藏等地區在法律、政策及做法上侵犯基本人權所提出的建議」。

圖克一直因未對中國人權紀錄提出足夠強烈質疑而受到批評，他這次在報告中也要求北京當局釋放因「尋釁滋事」含糊罪名被捕的維權人士。

他還表示：「我正就對（香港）國安法的持續關切與香港當局接觸。」

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圖克的前任、前聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）曾在2022年任期結束前13分鐘發布報告，提及新疆可能發生「違反人道罪行」，但中國斷然否認。

這份報告詳列關於刑求、強迫醫療、性暴力或基於性別暴力以及強迫勞動的「可信」證據，但未如美國及部分西方國會議員那樣，稱北京當局在新疆犯下「種族滅絕」罪行。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1130304