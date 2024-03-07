亞歷鮑德溫片場開槍致死案 軍械師被判過失殺人

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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）2021年拍攝電影Rust時，持槍射中一名攝影指導致死，負責該片軍械道具的女子今天被判犯下過失殺人罪。

由亞歷鮑德溫製片並主演的西部片Rust，2021年10月在新墨西哥州彩排時，攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）不幸被亞歷鮑德溫所擊發的實彈槍殺身亡。

法新社報導，新墨西哥州陪審團僅花2個多小時便裁定該片道具軍械師古提瑞茲（Hannah Gutierrez）對攝影指導賀勤茲之死負有罪責。

10天的庭審期間，法庭聽取了古提瑞茲如何為了片場使用實彈一事負有最終責任；在片場使用實彈是整個影劇界的一大紅線。

陪審團也聽取了古提瑞茲是如何一再未能遵守基本安全規定、在這部低預算西部片片場放著槍枝無人看管，並允許亞歷鮑德溫等演員拿著這些武器揮舞把玩。

檢察官莫利賽（Kari Morrissey）今天在結辯時告訴陪審團說：「這起案件不是古提瑞茲犯了一個錯誤，意外把實彈放入槍枝裡。」

「這起案件是關乎經常性、沒完沒了的安全疏失，導致一人死亡，另一人差點沒命。」

事發當時，亞歷鮑德溫正在新墨西哥州片場的教堂裡排練，他手持柯特45（Colt .45）手槍，結果槍枝擊發造成賀勤茲死亡，同一顆子彈也擊傷了同片導演蘇薩（Joel Souza）。

亞歷鮑德溫一再否認應對此事負責，堅稱他沒有扣下扳機、這把槍不應裝入實彈。他個人的過失殺人審判預計將於7月進行。

這起悲劇震驚好萊塢，並引發了要求全面禁止在電影片場使用武器的呼聲。

不過業界內部人士堅稱早有規範來預防發生這類事件，是Rust劇組人員沒有遵守規定。

莫利賽指出，賀勤茲遭擊斃的那天早上，道具軍械師古提瑞茲在監督劇組使用的20多把槍枝時表現得很散漫，且亞歷鮑德溫和劇組備戲時，古提瑞茲並不在現場。

莫利賽說：「她違反了所有道具軍械師在電影片場的業界標準，把槍留在教堂裡。」

她說，「如同各位從許多目擊者那裡所聽到的，她總是把槍隨意放置、無人看管」，10月21日出事那天也是一樣。

莫利賽說，古提瑞茲把實彈帶來片場，卻未執行基本檢查來確保她填入的假子彈是惰性的，包括搖晃槍枝來聽到它獨特的喀嚓聲。

她告訴陪審團說：「各位，如果她沒有檢查假子彈…以確保這些子彈其實是假子彈，演員每回持槍時都是在玩俄羅斯輪盤。」

法官將26歲的古提瑞茲還押候審，預料下個月前不會進行庭審。古提瑞茲面臨最高18個月徒刑。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130307