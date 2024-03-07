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美參院委員會通過生技安全法草案 限制中企往來

2024/3/7 13:00（3/7 13:15 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國一項以國家安全為由，限制與中國華大基因（BGI）和藥明康德（WuXi AppTec）等生技公司商業往來的法案，今天在聯邦參議院委員會審議通過。

路透社報導，這項立法草案的目的在防止美國的個人醫療和基因資訊落入外國對手的掌控中。草案送交參院國土安全暨政府事務委員會（U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs）審議。

儘管法案距離成為法律還有很長的路要走，過程中也可能發生很大的變化，但審議過關是向前邁出的一步，可能會讓那些不希望看到中國公司在重要市場受限的投資者擔憂。

藥明康德一半以上的銷售來自美國業務，並在全美各地經營設施，包括喬治亞州、賓州和加州，以及即將在德拉瓦州開設的新園區。

藥明康德和華大基因主張法案應刪除它們的名字，但委員會過關的法案仍點名這兩家公司。然而，這項法案經過修改，豁免了先前存在的合約和協議。

委員會以11比1通過這項草案。

法案須在參院和眾院全體會議上通過，之後由總統簽署。目前不清楚法案何時會提交參院投票。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130307

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