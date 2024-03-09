跨國議員發起行動 促各國政府評估台海有事經濟衝擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦8日專電）串連約30個國家、超過250名國會議員的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天發起「迷霧行動」，將透過發動國會辯論等方式，持續敦促各國政府評估「台海有事」可能導致的國內經濟衝擊並預擬應對措施。

IPAC表示，「迷霧行動」（Operation MIST）旨在迫使各國政府正視並向公眾表明，維護台灣海峽的穩定符合世界上幾乎每一個國家的國內利益。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）1月發布情境模擬評估資料指出，若台海爆發戰爭，全球經濟恐付出高達10兆美元（超過新台幣310兆元）代價，相當於全球國內生產毛額（GDP）的10%，高於烏克蘭戰爭造成的經濟衝擊。

研究顧問機構「榮鼎集團」（Rhodium Group）2022年12月發表報告提到，若台海遭封鎖，僅根據既有航運資料判斷，全球經濟恐怕就得付出不少於2.5兆美元的代價。

IPAC指出，沒有任何一個國家能對這樣的經濟後果免疫。若政府失職，未能降低緊張、嚇阻台海衝突，則各國一般民眾將被迫承受後果。

IPAC預告，在「迷霧行動」框架下，各國議員將在國會發起調查、聽證、質詢、決議等，促使政府採取行動。

已有部分議員提早起跑。在英國，IPAC成員、下議院議員麥克唐納（Stewart McDonald）曾於1月底詢問，政府是否已針對台灣遭中國經濟封鎖或遭全面侵略這兩種情境，進行經濟模擬；若答案是肯定的，政府是否願發布評估報告。

英國外交部主責印太事務的副大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）應詢表示，對相關「經濟脅迫」有所理解並預作規劃，對政府而言十分重要。政府正就如何強化國家利益韌性以及如何支援夥伴，進行跨部會考量。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

麥克唐納今天接受媒體採訪時說，據他瞭解，英國政府確實模擬過不同的台海情境演變，但遲不願公開。一如部分其他國會議員，麥克唐納認為，政府應公布相關發現和結論。

在愛爾蘭，IPAC共同主席、參議員柏恩（Malcolm Byrne）1月下旬提出動議，內容包括籲請政府針對與中國政府有關聯的企業，分析其在愛爾蘭境內所持有資產，並評估各種可預見的台海局勢發展對愛爾蘭經濟可能造成的衝擊。（編輯：徐睿承）1130309