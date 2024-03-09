二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國防部今天公布有關「不明飛行物」（UFO）報告，表示美國政府自二次世界大戰結束以來的調查沒有發現外星科技證據，認為幾乎所有目擊事件僅是一般物體和現象被誤認。

華盛頓郵報指出，五角大廈對被牽連上「不明異常現象」（unidentified anomalous phenomena,UAP，過去俗稱為UFO）的政府行事進行長時間審查，沒發現任何證據表明外星智慧生物造訪過地球，也沒證據表明當局已找到墜毀的外星飛船並向公眾隱瞞的情事。

調查人員發現，各項關於美國政府秘密拿外星科技「逆向工程」的說法，都是以訛傳訛和道聽途說。

五角大廈8日公布的報告，納入從1945年迄今的所有美國官方調查工作，並審查各種機密和非機密政府檔案。

報告結論堪稱直接了當－「查無證據表明有（美國政府）調查、學術贊助的研究或官方小組，曾證實過某個UAP目擊事件屬外星技術」。報告對不明飛行物或疑似外星太空船給出的解釋司空見慣，即都是「對普通物體和現象的誤判。

五角大廈2022年7月成立「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office,AARO），負責追蹤天空、水下或太空不明物體，開啟軍事情報界新紀元，但發現軍方人員所通報的UAP目擊事件都歸因於外國飛機、偵察氣球、大氣異常或只是漂浮空中的碎片。

這次發布的調查報告即為AARO彙編，AARO調查人員「獲授權可全面接觸所有相關敏感資訊」。他們查訪軍工企業、科學家和工程師，並能同時向包括軍事部門、情報圈（含中央情報局CIA持有的記錄）、能源部、國土安全部和國家檔案局調閱檔案卷宗。

圖為2020年五角大廈釋出美國戰機飛行員拍到不明飛行物的影片截圖。（圖取自美國海軍航空系統司令部網頁navair.navy.mil）

政府內部人員是最熱衷幽浮的人群之一。這次調查人員訪談約30人，當中包括一些曾參與官方UAP研究計畫、言之鑿鑿美國政府確實接觸過地外科技的人。但報告的結論是，這些人只是在某些情況下偶然發現與外星人無關的高度機密物品或實體。

暫代AARO主任的菲力普斯（Tim Phillips）告訴媒體：「許多人是由衷誤解真實事件，或將未經許可的機敏計畫誤為與UAP或外星研究有關。」

一名據稱摸過外星太空船的退役軍官在調查人員這次訪視後予以否認，稱不記得講過這類話並推測可能是講過的話被曲解，事實上，他曾摸過的是F-117匿蹤戰機。據2018年美國空軍出版品內記載，當年F-117戰機諱莫如深，神秘到「成為內華達州民間傳說的幽浮」。

AARO調查人員還設法獲得一些民間調查者所聲稱來自外星飛船的樣本。報告指出，經查證明這些是一種「人造的世間合金，不是外星技術或具有任何特殊物質」。樣本內含鎂、鋅和鉍，以及鉛等其他微量元素。

路透社報導，美國國防部2022年宣布，當時新成立的「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office,AARO）並未發現任何曾有外星人訪問或迫降地球的證據，今天發布的報告再次佐證。

根據2023財政年度國防授權法，全領域異常現象解析辦公室必須向國會呈交報告，詳述自1945年以來有關「不明異常現象」（UAP）的政府歷史檔案。

國防部新聞秘書賴德（Pat Ryder）在併同公布非機密版報告的聲明中說：「全領域異常現象解析辦公室」上週已向國會呈交兩卷資料中的第一卷。

這份報告的摘要說：「全領域異常現象解析辦公室沒有發現任何美國政府調查、學術贊助研究或官方審查小組曾證實UAP目擊事件代表外星科技的證據。」

「雖然許多UAP報告仍未解決或未查明，但全領域異常現象解析辦公室評估認為，如果有更多、質量更好的資料可用，這些案件大多也可能會被確認及判定是一般物體或現象。」（譯者：盧映孜、陳亦偉）1130309