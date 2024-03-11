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巴拿馬前總統洗錢遭判刑 選舉法院禁再參選2024大選

2024/3/11 19:01（3/11 19:42 更新）
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巴拿馬前總統馬丁內利。（路透社）
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（中央社巴拿馬市10日綜合外電報導）巴拿馬選舉法院今天宣布，經審查前總統馬丁內利（Ricardo Martinelli）辯護律師所提廢除禁令的法律挑戰後，維持禁止馬丁內利參選2024年總統大選的決定。

路透社報導，本月稍早，選舉法院以馬丁內利因洗錢罪名被判處10年以上徒刑為由，宣布他不符參選資格。巴拿馬憲法禁止任何被判處5年或5年以上徒刑的人擔任總統。

而在選舉法院宣布馬丁內利不符參選總統資格前，多數民調顯示馬丁內利是贏得大選的熱門人選。

選舉法院表示，馬丁內利的競選搭檔穆里諾（Jose Raul Mulino）將代表馬丁內利的政黨，以總統候選人的身分出現在選票中。

馬丁內利的發言人在社群媒體貼文表示：「宣布馬丁內利不符資格是一個政治和懦夫的決定。」還說此舉只會替穆里諾助選。

71歲的馬丁內利是一位超市大亨，曾於2009年至2014年期間執政，他否認有違法行為，並表示他被判刑是政治性。

馬丁內利因洗錢罪被判刑，向巴拿馬市內的尼加拉瓜大使館請求庇護後就住在該處。（譯者：屈享平/核稿：劉淑琴）1130311

#馬丁內利
#路透社
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