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赤根智子當上國際刑事法院院長 日本第一人

2024/3/11 23:10
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（中央社記者楊明珠東京11日專電）67歲的日本女法官、國際刑事法院法官赤根智子今天被票選為國際刑事法院的院長，這是國際刑事法院自2002年成立以來首度由日本人當上院長。

赤根智子也是去年3月國際刑事法院（ICC）裁定對俄羅斯總統蒲亭發出國際逮捕令的法官之一。

日本讀賣新聞等媒體報導，位於荷蘭海牙的國際刑事法院表示，隨著國際刑事法院院長、波蘭人皮奧特爾．霍夫曼斯基（Piotr Hofmanski）任期屆滿，國際刑事法院的18名法官互選，結果選出赤根擔任院長。

赤根在獲選後表示，被同伴法官們選為院長感到非常光榮。希望能促進國際刑事法院各機關、辯護人、受害者方的對話。

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國際刑事法院有124個國家與地區加盟。2023年3月以俄羅斯2022年2月侵略烏克蘭後驅逐烏國孩童的戰爭罪為由，對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發出國際逮捕令。赤根是裁定對俄羅斯總統蒲亭發出國際逮捕令的3名法官之一，後來俄羅斯對赤根發布通緝，予以報復。

赤根生於日本愛知縣，1982年當上檢察官，曾在北海道函館地檢任職，2018年當上國際刑事法院法官。（編輯：高照芬）1130311

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