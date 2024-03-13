共同社：駐日美軍魚鷹機最快14日復飛

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本共同社報導，政府消息人士今天透露，駐日美軍已通知日本政府將在14日後復飛部署日本境內的魚鷹運輸機（V-22 Osprey）。防衛省將向地方政府說明相關事宜。

2023年11月29日，駐日美軍1架搭載8人的空軍型號CV-22魚鷹機從山口縣岩國基地飛往沖繩縣嘉手納基地途中墜落鹿兒島縣屋久島外海，美軍在事故後認定8名乘組員全數罹難。

美軍因去年這起魚鷹機事故，決定停飛部署在全球的魚鷹機，並於今年3月8日解禁停飛措施。

雖然美軍已針對去年這起事故向日本說明，已釐清造成事故的零件故障情況，但未說明具體細節。由於日本地方當局對魚鷹機安全性的憂慮升高，若美方未進行充分說明就復飛，可能引發強烈反彈。

美軍部署在沖繩縣普天間基地的魚鷹機是陸戰隊型號的MV-22；而部署在東京都橫田基地的魚鷹機則是空軍型號的CV-22。

消息人士表示，駐日美軍陸戰隊及空軍將在14日之後自行決定復飛時間點。

琉球放送（RBC）報導，防衛省消息人士表示，沖繩防衛局今天下午將向沖繩縣政府及宜野灣市政府說明普天間基地魚鷹機復飛事宜。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1130313