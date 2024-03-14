俄滑翔炸彈遠距轟炸 烏軍前線吃大虧

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（中央社基輔13日綜合外電報導）俄國將蘇聯時期的炸彈改裝為滑翔炸彈後，轟炸機能從離目標更遠的地方投彈躲避烏克蘭防空系統，這類炸彈有時能炸出達15公尺寬彈坑，摧毀烏克蘭防禦並打破前線平衡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這種彈名為FAB-1500，本質就是一枚重達1.5噸的炸彈，重量近一半是高爆炸藥組成。改裝成滑翔炸彈後，俄軍軍機能在距離目標60到70公里外投擲FAB-1500，超出許多烏克蘭防空系統的射程。

近日一些在頓內茨克（Donetsk）戰線的影像顯示這種炸彈威力強大，用於轟擊火力發電廠、工廠與高樓建築等烏軍防守據點。

俄軍為FAB-1500加裝導引系統與摺疊機翼，投擲後炸彈可從遠距直朝目標飛去，為許多俄軍戰術飛機提供一種新式且更具破壞力的遠距打擊選項，免於飛行員須冒被對方防空飛彈擊落的風險抵近目標。

烏軍第46獨立空中機動旅一名官兵從前線告訴CNN：「之前我們只會被砲擊，如今對方開始從空中加緊攻擊，尤其是拿FAB-1500。這種炸彈炸下來不死也重傷，根本就是地獄，造成的壓力不是每位官兵都能受得了。」

使用滑翔炸彈已成俄軍在頓內茨克地區進攻的關鍵手段，特別是今年2月攻下烏東戰略要城阿夫迪夫卡（Avdiivka）期間肅清周圍的烏克蘭防禦工事。

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）告訴CNN，在阿夫迪夫卡攻防戰期間當地守軍幾天內就要挨上百發滑翔炸彈，失守前光48小時就有250枚用在阿夫迪夫卡方向。

華盛頓郵報報導，烏軍第3獨立突擊旅官兵佐林（Maksym Zhorin）戰役期間於社媒Telegram上的帳號貼文，描述他的陣地每天挨60到80枚滑翔炸彈，稱這些炸彈能「徹底摧毀所有陣地，只消一發就能讓建物變成一個坑洞」。

穆席卡（Konrad Muzyka）是位於波蘭的防務顧問公司羅尚諮詢（Rochan Consulting）的總裁兼軍事情報專家，他指出從去年12月中以來，俄軍對烏克蘭陣地的空襲次數就大幅增加，當中大部分用滑翔炸彈。

由於手頭蘇聯時期庫存的炸彈數量龐大，穆席卡說這對俄國猶如九牛一毛，短期內根本不會耗盡。

在俄國加緊空襲這段期間，烏軍防空部隊稱他們2月成功擊落15架俄國軍機，包括10架蘇愷34（Su-34）戰鬥轟炸機、2架蘇愷35（Su-35）戰機和一架A-50預警機。

華郵表示無法獨立核實烏軍防空部隊的戰果，一些分析家則高度持疑，稱不要輕信烏方發布的數字。

皇家聯合軍事研究所（RUSI）空中作戰專家兼高級研究員布朗克（Justin Bronk）指出，誇大戰果一向存在於這類遠距接戰，他表示不排除有些俄軍飛機接近目標後，會飛到低於雷達的偵測高度躲敵方防空武器，因而會在雷達幕上消失，未必是遭擊落。

若俄軍飛機損失慘重，空襲頻率應會受影響，然而穆席卡特別提醒「我們未見俄軍空襲有顯著減少」。

烏軍表示，對付俄軍這種從遠距投彈最有效的辦法是用戰機擊落對方飛機。然而各國援烏的美製F-16目前仍因人員受訓等各種因素，上陣遙遙無期。（譯者：陳亦偉）1130314