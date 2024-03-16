俄空襲敖德薩20人死含醫護 澤倫斯基稱「卑鄙」

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（中央社烏克蘭敖德薩15日綜合外電報導）俄羅斯今天以飛彈襲擊烏克蘭黑海港口城市敖德薩（Odesa），造成包括救援人員在內至少20人死亡，烏克蘭總統澤倫斯基以「卑鄙」形容俄羅斯的這次空襲。

法新社記者在現場看到街上散落由毯子覆蓋的屍體，官員發布的照片顯示，疲憊不堪的緊急救援人員渾身是血和泥土，正在撲滅火勢並治療受傷同事。

地方當局表示，俄羅斯空襲擊中住宅、救護車和一條天然氣管線，造成至少20人死亡，另有73人受傷，包括救援人員。

目睹這次空襲的斯萊夫斯卡（Maria Slyzovska）表示，第1次空襲撼動了母親的家，「一切毀壞殆盡」，緊接著第2枚飛彈來襲。

斯萊夫斯卡向法新社表示：「可見到有很多民眾（傷亡），血濺現場，救護車馳援。我們生活在像這種俄羅斯輪盤的現實中。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯軍隊對港口樞紐發動「雙擊」（double-tap），第2枚飛彈擊中了現場的救援人員。「雙擊」意指空襲或砲擊後快速再對原址進行第2次攻擊，趕至現場救援的人員成為目標。

敖德薩市府官員表示，俄軍從被莫斯科併吞的克里米亞半島（Crimea）發射伊斯坎德（Iskander）飛彈襲擊敖德薩。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說：「俄羅斯對敖德薩施以恐怖手段是敵人軟弱的表現，敵人在無法保證自己領土人民安全的情況下，卻攻擊烏克蘭平民。」

俄羅斯沒有立即對這次攻擊發表評論。俄軍經常用無人機和飛彈攻擊交通樞紐敖德薩。

這次空襲發生在俄羅斯總統大選的第1天，俄羅斯也在俄軍占領的烏克蘭幾個州舉行投票，此舉激怒了烏克蘭。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）指出，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）「譴責俄羅斯聯邦（Russian Federation）在占領的烏克蘭州舉行總統選舉投票」，並表示根據國際法，對這些州的「非法併吞企圖」均屬「無效」。

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）則表示，他不會評論有關「我國內政」的批評。

俄羅斯從今天起展開3天大選，目前的攻擊只是俄羅斯與烏克蘭之間發生的一系列致命衝突中最新的一起。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130316