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烏克蘭：俄軍飛彈攻擊澤倫斯基家鄉 至少3死44傷

2024/3/13 21:24
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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，俄軍今天發射飛彈襲擊烏國南部的克利福洛市（Kryvyi Rih），造成至少3人死亡、44人受傷。

在烏克蘭內政部發布的1段影片中，可看到救難人員正從1棟著火的多層樓公寓疏散受傷居民。

法新社報導，烏國內政部長克利孟科（Igor Klymenko）稍早說：「這場攻擊造成3死38傷。」他示警說，救援工作將持續到深夜，死傷人數可能攀升。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Sergiy Lysak）在社群媒體Telegram發文說，傷者中有10名孩童。

賴薩克稍後發文說，傷者已增至少44人，其中8人傷勢嚴重，包括3名孩童。

在克利福洛出生的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，一枚飛彈擊中1棟9層公寓大樓；他在晚上的演說中悼念死者並慰問受傷的民眾。

賴薩克還說：「有2棟建築物遇襲，分別是5層樓和9層樓公寓。傷者和受傷兒童人數持續增加中。」

克利福洛市軍政機關首長維庫爾（Oleksandr Vilkul）表示，該市記錄到至少遭到3枚俄軍飛彈襲擊。他說，送醫治療的民眾中，至少有5名成年人和1名兒童情況危急。

救難人員針對受到攻擊的公寓大樓進行搜救，已救出9人，現場火勢已受到控制。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130313

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