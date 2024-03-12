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澤倫斯基稱戰況好轉 烏克蘭正造逾千公里防禦工事

2024/3/12 05:29
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天受訪指出，俄羅斯軍隊於烏克蘭東部的推進已經「停止」，目前烏國部隊的狀況比近來幾個月「好得多」，而且烏克蘭正在構築超過1000公里的防禦工事。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）向法國BFM電視台（BFM TV）表示：「俄羅斯的推進已經停止。」

他說道：「我們的指揮部、軍隊已經阻止俄羅斯在烏克蘭東部的推進。」

法新社報導，近幾個月來，烏克蘭部隊於戰場前線面臨日益龐大壓力，因為美國方面的軍援卡關延宕，讓俄軍得以推進占領更多領土。

澤倫斯基指出：「我可以提供你們新消息：現在的戰況比過去3個月要好得多。」

澤倫斯基還提到，烏克蘭正在構築「超過1000公里」的防禦工事。

他還說：「我們談的不是幾公里或數百公里，而是超過1000公里的建設…這是一項相當錯綜複雜的任務，它們必須堅固且能抵抗天候變化。」

至於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上個月曾說不排除派出法國軍隊到烏克蘭，澤倫斯基對此則表示：「只要烏克蘭還守住，法國軍隊可以留在法國領土。」（譯者：陳彥鈞）1130312

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