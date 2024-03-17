日本福島縣外海規模5.4地震 無海嘯威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京17日綜合外電報導）日本福島縣外海今天上午發生推估規模5.4地震，不會帶來海嘯威脅。不過，日本氣象協會提醒，過去一週日本各地共發生7起震度3級以上地震，呼籲民眾平日做好防震準備。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳觀測，今天上午6時17分發生的這起地震，震源位在福島縣外海、深度約50公里，推估規模5.4。

最大震度4級出現在福島縣楢葉町、富岡町、大熊町及雙葉町；被觀測到震度3級地區包括福島縣郡山市及磐城市、宮城縣岩沼市等，及茨城縣及栃木縣等地。

至於東京都千代田區及澀谷區、千葉縣千葉市與市川市等關東各地，也出現震度2級有感搖晃。

JR東日本公司表示，雖然這起地震一度造成東北新幹線等部分區間列車誤點，但到上午7時已恢復正常；至於山形及秋田等新幹線則未受影響。

東京電力公司表示，福島第一核電廠及第二核電廠所在地被觀測到震度4級，但未出現新的異常，且周邊設置的輻射線監測儀器，也未發現數值有任何變化。

日本氣象協會表示，在今天之前的3月9日上午11時30分到3月16日上午11時30分止的一週內，全日本共觀測到46次震度1級以上地震，其中震度3級以上地震共有7次，震源廣泛出現在北海道、千葉縣、石川縣、福島縣及鹿兒島縣周邊。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

福島縣外海15日凌晨0時14分左右，發生規模5.8地震，在福島縣觀測到最大震度5弱搖晃；接著同日晚間7時32分左右，又發生震源位於奄美大島近海的規模5.5地震，在鹿兒島縣觀測到最大震度4級。

日本氣象協會呼籲民眾平日做好防災準備，除了事先貯存緊急時的飲水與食物外，也要將家中家具進行固定；家人間也要事先約定好一旦發生地震的聯絡方式與碰面地點。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130317