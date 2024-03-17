二級熱帶氣旋梅根撲向澳洲北部

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（中央社雪梨17日綜合外電報導）澳洲當局今天呼籲北領地（Northern Territory）和昆士蘭州（Queensland）部分地區居民，為即將登陸的熱帶氣旋做好準備。

路透社報導，澳洲氣象預報人員表示，二級氣旋梅根（Megan）目前位置在卡本塔利亞灣（Gulf of Carpentaria），風速達每小時155公里，預計將於明天或19日清晨以「強烈熱帶氣旋」之勢越過海岸登陸。

預報員表示，北領地首府達爾文（Darwin）以東約653公里的格魯艾蘭島（Groote Eylandt），已出現風速每小時達110公里的破壞力陣風。

鑒於梅根今天稍晚可能會增強到三級，氣象預報員呼籲在警戒區的民眾宜做好因應強風的準備。

澳洲正處於聖嬰（El Nino）氣候模式，而這向來與野火、龍捲風和乾旱等極端天氣有關。

昆士蘭州去年12月因氣旋賈斯伯（Jasper）來襲遭受大規模的破壞，大堡礁（Great Barrier Reef）附近沿海城鎮都受到影響，今年1月又因熱帶氣旋基里利（Kirrily）二度受創。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130317