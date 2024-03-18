電影帝國浩劫將上映 勾起美國人對重燃內戰隱憂

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國國內當前在諸多政、經、社會議題呈嚴重兩極對立。英國導演艾力克斯嘉蘭新作「帝國浩劫：美國內戰」，勾起人們對美國11月總統選舉前社會撕裂現狀的擔憂。

艾力克斯嘉蘭（Alex Garland）最新戰爭動作片「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War），由曾在蜘蛛人電影擔任女主角的美國女星克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）主演，故事背景為美國於可見的未來爆發內戰。

法新社報導，訂4月12日上映的「帝」片上週在西南偏南電影節（SXSW）首映，描述一名美國總統當3任後，十多個州脫離中央，由加州、德州組成的武裝聯盟與聯邦政府開戰，軍用無人機朝公民開火，美國國內烽火連天，資深戰地記者的克絲汀鄧斯特一行冒死穿越戰火前往白宮採訪。

大西洋月刊（The Atlantic）於上映前影評稱在當前政治兩極下，電影有「令人不安的共鳴」；滾石雜誌（Rolling Stone）表示觀眾「搞不好會把電影設定的未來式前提誤為現在」。

曾為「28天毀滅倒數」編劇的艾力克斯嘉蘭，在片中刻意含糊帶過衝突的具體起源和政治目的，表示本片盼成為探討兩極化與民粹主義的「對話」。片中對走上內戰的複雜成因幾無任何解釋，著墨於直觀美國公民和記者遭遇的恐怖日常。

艾力克斯嘉蘭在首映時於德州告訴觀眾：「我們不需要費力解釋，大夥都知道為何（內戰）可能發生，我們都對危機根源一清二楚。」

電影裡連當3任總統的設定，靈感似乎來自許多美國人的內心隱憂－怕前總統川普若再次上台後恐無視最多做兩任的憲法規定，4年後拒絕下台。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）與公共宗教研究所（PRRI）去年一份調查顯示，高達23%的受訪美國民眾同意「真正的美國愛國人士，可能必須得訴諸暴力以拯救國家」。

芝加哥大學政治系教授郝爾（William Howell）表示，雖然政治菁英與國會比以往更分歧，但公眾之間的兩極對立被過分誇大，還說對調查裡措辭模糊問題的回答，不一定能如實反映人們的實際行為。

然而像作家馬契（Stephen Marche）這一派卻相信，美國已成「走上內戰國家的教科書般案例」，只是景況並非「帝」片描述的方式。

馬契在所著的「下一場內戰：來自美國未來的速報」（The Next Civil War: Dispatches from the American Future,暫譯）一書裡，運用政治科學模型建構出可能引發全面內戰的5種情境，包含反政府的民兵與聯邦軍警交戰、總統遇刺等。

馬契說：「人們變得可接受政治暴力，甚至某種意義上不可避免，因為人們不覺得這個政府具合法性，從而讓訴諸暴力變成唯一回應方式，我甚至認為某種程度上其實美國已發生。」

馬契還沒看過這部電影，他說若美國再次發生內戰，不會是1860年代那種地理涇渭分明的南北戰爭，更可能是像20世紀80年代北愛爾蘭那種「大規模、遍地開花式的騷亂」。

在馬契的書中，退役美國陸軍上校曼索爾（Peter Mansoor）表示，若再次內戰「就不會是南北戰爭那種戰場上的軍隊打法，而將是一種出於理念、膚色和宗教的混戰、鄰里對鄰里的局面，會非常駭人」。（譯者：陳亦偉）1130318