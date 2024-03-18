更多編輯台推薦新聞：
專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行
生活

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄
生活

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知
生活

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
蘋果iPhone
新聞專題
蘋果iPhone1/300
首頁 / 國際

蘋果傳與Google洽談 擬讓AI引擎Gemini導入iPhone

2024/3/18 17:04（3/18 17:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為 iPhone 15。（路透社）
圖為 iPhone 15。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約18日綜合外電報導報導）彭博今天援引知情人士的說法報導，蘋果（Apple）正針對在iPhone內建谷歌（Google）人工智慧（AI）引擎Gemini一事進行洽談。

路透社引述彭博（Bloomberg News）報導指出，蘋果與谷歌正積極磋商，以讓蘋果授權Gemini支援iPhone軟體今年將新增的一些功能。

報導表示，蘋果以自主研發的AI模型為基礎，正在為即將推出的iPhone iOS 18籌備新功能。不過，蘋果同時也在尋找合作夥伴以支援生成式AI功能，包括根據簡單提示（prompt）創建影像及撰寫文章。

報導還說，蘋果和谷歌尚未決定AI合作協議的條款及如何品牌化，實行方式也還沒拍板。此外，雙方不太可能在6月前宣布達成協議，蘋果計劃於6月舉行其年度「全球開發者大會」（Worldwide Developers Conference）。

根據報導內容，蘋果最近也與獲得微軟（Microsoft）支持的AI開發公司OpenAI展開討論，考慮使用OpenAI的AI模型。

路透社已向蘋果、谷歌及OpenAI詢問此事，不過由於是非上班時間，這些企業並未立即回覆。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130318

延伸閱讀
Google AI聊天機器人升級 把腦中想法化為圖像Google I/O開發者大會5/14登場 聚焦AI應用蘋果棄電動車發展AI 步步為營面臨速度挑戰蘋果輝達等大廠搶製AI晶片 韓媒估台積電市占近100%
蘋果iPhone
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
股東控庫克隱瞞中國iPhone需求減 蘋果付155億元和解
172.30.142.26