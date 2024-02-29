蘋果棄電動車發展AI 步步為營面臨速度挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山28日專電）生成式AI急速發展，就在Google的AI語言模型Gemini傳出涉及種族偏見惹議時，蘋果公司釋出傾全力發展AI的訊號，產品經常晚一步問世卻後來居上的蘋果，這次能否致勝備受關注。

距離OpenAI推出ChatGPT引發矽谷科技巨頭動盪1年又2個月之後，蘋果公司（Apple）今年2月終於回應外界對其發展人工智慧（AI）的期待。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）於2月初的第四季財報會議上說，公司將持續投資塑造未來世界的科技，「包括我們一直挹注大量時間和精力的AI技術」，並宣告「今年稍晚」將分享蘋果在該領域不斷進行的工作細節。

庫克今天在年度股東大會上再就蘋果發展人工智慧做出說明，「生成式AI具有難以置信的突破性潛力，這就是我們目前在此領域大量投資的原因」。

庫克行事作風向來謹慎不多言，接連的談話透露蘋果早有準備外，也顯示這波AI大浪又急又快，公司面臨股東和消費者的各方壓力，必須盡快調整步伐及策略。

根據多家媒體消息，蘋果已經決定放棄耗資數十億美元、努力10年的電動車計畫，代號「泰坦」（Titan），泰坦內的2000名員工多數將轉去投入AI。

長期研究科技產業的聖荷西州立大學教授巴納法（Ahmed Banafa）今天向中央社分析，蘋果這一步是「明智之舉」，生成式AI領航者OpenAI的員工，有部分是來自電動車大廠特斯拉（Tesla），「他們通過自駕車數據和實驗來掌握AI」。

換言之，蘋果已從電動車計畫取得數據處理的經驗，仍有機會在AI上致勝。

巴納法認為，蘋果有資金、有人才，另外就過去發展來看，「它總是在派對上晚到，但卻能端出最好的產品，好比智慧型手機，他們花時間在了解市場」。

放眼生成式AI市場競爭，握有大型語言模型技術的公司除了跑在前方的OpenAI，網路搜尋引擎龍頭Google去年底發布多模態語言模型Gemini，3個版本Nano、Pro、Ultra分別處理不同複雜程度AI運算，近期卻惹出風波。

Gemini日前生成出不同膚色的美國國父喬治華盛頓（George Washington）和納粹黨執政時期的德國士兵圖像，引發反白人偏見爭議，上週暫停生成圖像功能。執行長皮查伊（Sundar Pichai）在一份內部備忘錄中告訴員工，Gemini生成不實圖像冒犯客戶，承諾將修復後再推出服務。

巴納法指出，Google嘗試迎頭趕上卻遇上波瀾，「這為蘋果提供了一個機會」，蘋果謹慎關注Google的AI發展，三思而後行以避免跌跤，過去除蘋果地圖（Apple Maps）曾陷入困境，後來也意識到，為了與Google競爭而匆忙將產品推向市場並非好的主意。

不過，蘋果內部部署生成式AI早有消息，美國科技新聞媒體TechCrunch引述彭博（Bloomberg）去年10月報導，指出蘋果預計每年投資10億美元開發產品，包括名為Ajax的大型語言模型和內部聊天機器人Apple GPT、以及硬體產品。

巴納法認為，蘋果以其封閉生態系著稱，強調用戶隱私，訓練模型涉及龐大的數據資料庫，可能也是蘋果遲遲尚未推出AI模型的原因之一。他預期，未來蘋果若推出AI模型，也會限於iPhone、iPod、iPad、Mac、Vision Pro等旗下的產品使用，並透過軟體升級方式來提升硬體功能。

生成式AI去年引起震撼，今年全面應用，「速度」成了AI發展優點但也是問題，蘋果再三考量後出手依舊面臨追趕挑戰。除了公司內部投入大量資源外，巴納法分析，AI新創蓬勃，蘋果也可能透過「購買公司」策略來加快腳步。

蘋果市值近3兆美元，用戶黏著度高，其一打噴嚏整個市場都感冒，如今庫克釋出了「將全力衝刺AI」的訊息，接下來的一舉一動都備受關注，科技巨頭豎起神經，生態系期待AI模型的替代選擇，許多果粉則抱持樂觀態度等待AI新機到來。（編輯：張芷瑄）1130229