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日本「肯德基爺爺魔咒」當事雕像 已被供在神社

2024/3/19 19:19
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（中央社東京19日綜合外電報導）日本大阪市一座肯德基爺爺雕像，1985年被棒球迷丟進道頓堀川後，經過24年後才被尋獲。日本肯德基公司今天宣布，因為雕像嚴重老化難以保存，已在月初被送往神社住吉大社供奉。

日本放送協會（NHK）報導，日職阪神虎1985年奪下中央聯盟冠軍，獲勝最關鍵的洋將貝斯（Randy Bass）神似肯德基爺爺。興奮的球迷將道頓堀川附近一間肯德基的「肯德基爺爺」雕像扔進道頓堀川，而雕像因此下落不明多年。

事發之後，阪神虎直到2023年，長達38年未再奪下日本大賽第一，被球迷戲稱是「肯德基爺爺的詛咒」。

雕像落水過後24年的2009年，大阪府市建設局整頓河床時發現了沉入水中多年的「肯德基爺爺」雕像，並將雕像撈起送往大阪市福島區的肯德基公司關西辦公室。

不過「肯德基爺爺」雕像「重見天日」15年後，塗裝剝落、外表斑駁，不敵歲月持續老化，日本肯德基公司以此為由，今天宣布已於3月8日將這座雕像供奉進位於大阪市住吉區的住吉大社。

日本肯德基表示，「揮別『奇蹟生還』的雕像相當遺憾，不過雕像被許多球迷及民眾喜愛，對此相當感謝」。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130319

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