減少性騷保障乘客安全 大馬擬擴大捷運女性車廂

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（中央社記者黃自強吉隆坡20日專電）馬來西亞去年在捷運加影線推出女性專用車廂頗受好評，交通部長陸兆福今天說，女性車廂計劃從今年4月起將擴及捷運布城線，保障女性乘客安全。

馬來西亞去年9月18日在吉隆坡地鐵系統推出女性專用車廂新措施，吉隆坡快捷通（Rapid KL）公司在捷運加影線（MRT Kajang Line）每站及每輛列車都設有女性專用車廂。女性專用車廂設置於列車中間車廂，貼心地貼有粉紅色貼紙，讓女性乘客一目了然，輕易從捷運站月台、車廂車門與列車中間車廂進行識別。

大馬盼這項措施有效保障女性乘客安全，讓她們在搭乘大眾交通運輸系統時能更安心舒適，享有免於恐懼空間，特別是在上下班的交通尖峰時刻，不至於因車廂擁擠而發生身體碰觸窘況。

大馬媒體報導，陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）今天在國會以書面方式回覆國會議員質詢表示，女性專用車廂去年9月落實後，的確對女性乘客乘車安全產生正面影響，有效降低性騷擾申訴案件。

大馬統計顯示，去年捷運有32起涉及性騷擾申訴案，第一季有8起、第二季有11起、第三季有8起、第四季有5起，但自今年1月就未接獲任何性騷擾申訴案件。

陸兆福說，大馬計劃從今年4月起將女性專用車廂持續擴及捷運布城線（MRT Putrajaya Line），保障女性乘客安全。

大馬這項女性專用車廂立意良善，但對於誤闖女性專用車廂的男性乘客，目前並沒有相關處罰條款。（編輯：陳惠珍）1130320