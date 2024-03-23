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歐盟欲對俄國及白俄進口穀物加徵關稅50%

2024/3/23 01:17
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（中央社記者田習如布魯塞爾22日專電）歐盟執委會今天宣布，計劃對俄羅斯及白俄羅斯進口穀物加徵關稅達50%，以免資助俄國經濟及擾亂歐盟穀物市場。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示，加徵對象包括進口到歐盟境內的小麥、玉米等穀物、油籽及衍生產品，但不含從歐盟再轉出口到第三國者。

執委會說明這項措施的三個目的，一是基於俄國為穀物出口大國，且有運用糧食出口作為地緣政治工具的企圖，可能對歐盟市場帶來風險，因此要用高關稅避免未來市場的不穩定性。

二是要對付俄國將目前占據烏克蘭領土的穀物收成以「產自俄國」標籤非法出口到歐盟。

三是防止俄國與歐盟的貿易收入被用來資助侵略烏克蘭的戰爭。

執委會提議的新關稅額度為每公噸加徵95歐元，或徵收從價稅（根據估計價值抽稅）50%。

這項政策將在歐盟部長理事會（Council of the European Union）同意後實施。

根據執委會新聞稿，2023年俄國出口了價值13億歐元（約新台幣449億元）的穀物到歐盟。相對的，歐盟在俄烏戰後大幅開放烏克蘭穀物免關稅進口，2022年來自烏克蘭的農產品約130億歐元。（編輯：徐睿承）1130323

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