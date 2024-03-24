中菲仁愛暗沙再起衝突 共軍：繼續採取果斷措施

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（中央社記者張淑伶上海24日電）菲律賓23日再次指控，在靠近仁愛暗沙海域，中國船艦對菲國船隻發射水砲。中國國防部今天回應，如果菲方一再挑戰中方底線，中方將繼續採取堅決果斷措施，維護自身主權和權益。

法新社報導，菲律賓軍方23日表示，當天在愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）海域，中國船艦發射水砲，並與菲國船隻擦撞，和雙方近月對峙情況類似。

菲國軍方在聲明中說：「由於中國海警船持續發射水砲，UM4補給船於8時52分嚴重損壞。」但菲方未說明損壞性質或是否有人員受傷。中國海警局則透過聲明表示，已針對進入仁愛暗沙鄰近水域的菲律賓船隻「依法採取管制措施」。

中國國防部新聞發言人吳謙今天透過「國防部發布」官方微信表示，菲律賓艦船23日「擅闖中國仁愛礁鄰近海域，圖謀向其非法『坐灘』軍艦實施運補」。中國海警依法依規對菲方船隻實施規制、攔阻、驅離，「堅決打掉菲侵權挑釁圖謀」。

他重申，中方願與菲方透過對話談判妥善解決爭議，「但菲方出爾反爾、背信棄義」。

中方指控菲律賓企圖將非法擱淺在仁愛暗沙上的軍艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）加固建成永久性設施。

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吳謙說，如果菲方一再挑戰中方底線，中方將繼續採取堅決果斷措施，堅定維護自身的領土主權和海洋權益。

菲律賓與中國方面已針對給馬德雷山號的運補船，在仁愛暗沙周邊海域有多次衝突。本月5日，中方海警船發射高壓水柱時，曾導致菲方4人輕傷，是菲國展開運補以來最嚴重的事件，兩國關係變得更為緊張。外界關注美國是否會基於美菲共同防禦條約，對菲國有進一步支持行動。（編輯：陳鎧妤）1130324