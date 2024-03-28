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美國前聯邦參議員李柏曼辭世 享壽82歲

2024/3/28 11:10
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國媒體報導，曾任美國聯邦參議員的李柏曼（Joe Lieberman）今天因摔倒後的併發症辭世，享壽82歲。

他的家人透過媒體發表聲明指出，李柏曼「因跌倒併發症」在紐約市去世。

李柏曼長年擔任康乃狄克州聯邦參議員，最為人所知的是他在美國歷史上最緊張的選舉之一中扮演的核心角色。2000年，民主黨總統候選人高爾（Al Gore）與李柏曼搭檔逐鹿白宮，高爾後來因為佛州計票問題，敗給時任德州州長小布希（George W. Bush）。

李柏曼是美國主要政黨首位猶太裔副總統候選人，在對立嚴重的華盛頓政壇以不偏袒黨派的形象著稱。

2004年，他尋求民主黨總統提名失利，2008年共和黨候選人馬侃（John McCain）曾認真考慮與他搭檔。

馬侃後來敗給歐巴馬（Barack Obama）。

作為國家安全鷹派，李柏曼因支持2003年入侵伊拉克而與民主黨許多人決裂。他同時熱心支持自由主義社會觀點，包括槍枝權利和墮胎問題。

2023年，李柏曼作為「無標籤」（No Labels）組織最引人注目的面孔之一重返政界；該組織表示，希望在總統選舉中為美國人提供可行的第3選擇。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130328

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