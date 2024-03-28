印度中國外交官員談判 同意保持邊界安寧

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（中央社記者林行健新德里28日專電）印度與中國的外交官員昨天在北京就邊界會談，同意依現有協定及規範，在邊界地區保持和平與安寧。根據印度發布的新聞稿，談判並無重大突破。

印度外交部今天發布新聞稿表示，在中印邊境事務磋商協調工作機制（WMCC）下，兩國27日在北京舉行第29次會議，印方由外交部主管東亞事務司長、中方由外交部邊界與海洋事務司長率團與會。

根據新聞稿，雙方就如何在印中邊界西段的實際控制線（LAC）沿線達成完全脫離對峙及解決剩餘問題，深入交換意見。

新聞稿表示，就過渡時期而言，雙方同意透過外交及軍事管道維持例行性接觸，同意有必要依現有協定及規範在邊界地區保持和平與安寧。

印度與中國上次在此機制下談判是去年11月30日。印度外交部新聞稿的內容與去年大同小異。

2020年6月中旬，印度與中國的邊境部隊在加萬谷（Galwan Valley）爆發衝突，印方20名士兵喪生，中方傷亡人數不明，印中關係陷入緊繃。

為化解僵局，兩國除了外交系統主導WMCC會議之外，另有以軍事系統主導的軍長級邊界談判，第21輪軍長級會議於2月19日舉行。

雖然雙方已在班公湖（Pangong Tso）南北側、戈格拉（Gogra）與溫泉區（Hot Springs）等潛在衝突點撤軍，但在狄姆喬科（Demchok）和德普桑（Depsang）等潛在衝突點，仍然部署重兵對峙。

有外媒3月初引述不具名印度軍方人士報導，印度軍方把鎮守西部邊界的1萬名士兵調往印中爭議邊界。中國外交部回應，印方舉動不利於邊境和平與安寧，也不符合雙方共同緩和邊境緊張局勢的共識。

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印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）東北亞研究中心創辦人斯里帕娜（Sriparna Pathak）昨天在「印度斯坦時報」（Hindustan Times）發表文章，稱印中關係涉及地緣權力競爭。

她認為，除了邊界爭議之外，印中還有貿易不平衡、中國進行假訊息、網路戰和間諜活動等問題，兩國關係「遠非正常」，在中國對印度的歷史觀感之下，雙方關係也很難真正正常化。（編輯：郭中翰）1130328