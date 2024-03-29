襲烏武器含美製零件 華府要部分美企停運產品到國外

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國政府官員今天指出，正要求部分美國企業停止運送產品到600多個外國單位，因為擔心這些貨品可能被轉移到俄羅斯用於侵略烏克蘭。

路透社報導，美國商務部官員表示，商務部最近幾週向至少20間公司發出警告信，這是阻止俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的最新舉措。

這些企業製造和銷售的產品，可在烏克蘭境內的飛彈和無人機殘骸中發現。

俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，美國和其他30多個國家實施一系列制裁措施，試圖防阻莫斯科當局取得西方科技來削弱俄國發動戰爭的能力。然而，遺留在烏克蘭戰場上的俄羅斯武器之中仍可發現美國零件。

美國商務部負責出口執法事務的助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelrod）在華盛頓特區舉行的商務部年度出口管制會議說：「過去幾週，我們向20多家美企發出信函，每封信都含一份600多個外國單位的名單。」

他還提到：「在這些信函中，我們要求美國公司自願停止運貨給這些單位，因為轉運到俄羅斯的風險很高。」

艾克塞羅德指出，美國商務部、國務院和財政部的高階官員也一直在直接聯繫美國企業高層，討論他們可以採取的進一步措施，以協助防止他們的產品最終進入俄羅斯境內。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130329