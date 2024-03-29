更多編輯台推薦新聞：
米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
徐若熙明天投台北大巨蛋中職第1球 開幕戰挑戰3萬人
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

襲烏武器含美製零件 華府要部分美企停運產品到國外

2024/3/29 16:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國政府官員今天指出，正要求部分美國企業停止運送產品到600多個外國單位，因為擔心這些貨品可能被轉移到俄羅斯用於侵略烏克蘭。

路透社報導，美國商務部官員表示，商務部最近幾週向至少20間公司發出警告信，這是阻止俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的最新舉措。

這些企業製造和銷售的產品，可在烏克蘭境內的飛彈和無人機殘骸中發現。

俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，美國和其他30多個國家實施一系列制裁措施，試圖防阻莫斯科當局取得西方科技來削弱俄國發動戰爭的能力。然而，遺留在烏克蘭戰場上的俄羅斯武器之中仍可發現美國零件。

美國商務部負責出口執法事務的助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelrod）在華盛頓特區舉行的商務部年度出口管制會議說：「過去幾週，我們向20多家美企發出信函，每封信都含一份600多個外國單位的名單。」

他還提到：「在這些信函中，我們要求美國公司自願停止運貨給這些單位，因為轉運到俄羅斯的風險很高。」

艾克塞羅德指出，美國商務部、國務院和財政部的高階官員也一直在直接聯繫美國企業高層，討論他們可以採取的進一步措施，以協助防止他們的產品最終進入俄羅斯境內。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130329

#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#美國商務部
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄羅斯軍機疑空中起火 墜入克里米亞附近海域
172.30.142.36