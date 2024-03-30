越南Q1經濟成長5.66% 進出口表現不俗

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（中央社記者陳家倫河內30日專電）以出口為導向的越南今年第1季外貿表現不俗，進出口總額年增15.5%，不僅帶來80.8億美元的貿易順差，並締造5.66%的經濟成長率，寫下2020年來同期新高。

綜合越南媒體報導，越南統計總局（GSO）29日公布，今年第1季國內生產毛額（GDP）成長5.66%，為2020年以來同期紀錄新高，但低於2023年第4季的6.72%。

其中，農林漁業成長2.98%，對經濟成長貢獻率為6.09%；工業和建築業成長6.28%，貢獻率為41.68%；服務業成長6.12%，貢獻率為52.23%。

外貿表現方面，越南2024年第1季進出口總額為1780.4億美元、年增15.5%。其中，出口額為930.6億美元、成長17%；進口額達849.8億美元、成長13.9%，貿易順差80.8億美元。

從2024年第1季出口商品結構來看，加工製造業產品預計達820.2億美元、占88.1%；2024年第1季進口商品中，生產材料估計達799億美元、占94%。

越南統計總局表示，美國是越南最大的出口市場，出口額估計達262億美元。中國是越南最大的進口市場，進口額估計達294億美元。

今年第1季越南貿易順差達80.8億美元，去年同期則為49.3億美元。放眼今年第1季，越南國內經濟部門貿易逆差44.9億美元，外商投資部門（含原油）貿易順差125.7億美元。

通膨方面，第1季消費者物價指數（CPI）年增3.77%。其中，稻米價格攀升21.71%，帶動CPI上漲0.55%；生活用水漲10.58%，帶動CPI上漲0.06%；電價漲9.38%；教育服務成長9.02%；藥品和醫療服務價格漲6.51%等。

越南設定2024年的經濟成長率為6%至6.5%；通膨介於4%至4.5%之間。越南統計總局傳統上會在當月或當季結束前公布經濟數據，之後再修改。（編輯：馮昭）1130330