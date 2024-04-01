印度在野聯盟大型示威 團結拉抬競選氣勢

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（中央社記者林行健新德里1日專電）由印度多個在野政黨組成的「印度全國發展包容性聯盟」（INDIA）3月31日在德里舉辦大型示威，抗議中央政府日前逮捕在野陣營一名重要領袖。在野陣營領袖齊聚展現團結，為即將到來的大選拉抬氣勢。

「印度全國發展包容性聯盟」由大約30個全國性以及地方性政黨組成，今天的示威主題是「拯救自主」，抗議中央政府逮捕德里國家首都轄區（NCT）首長克里瓦爾（Arvind Kejriwal），有數以千計的群眾到場。

在野陣營領袖包括國大黨（COngress）精神領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）、社會主義黨（Samajwadi）主席雅達夫（Akhilesh Yadav）、前查摩與克什米爾省長莫夫蒂（Mehbooba Mufti）等罕見聚集展現團結。

克里瓦爾被指透過消費稅政策向酒商收受高達10億盧比（約新台幣3億8400萬元）回扣，21日晚間遭印度負責辦理經濟犯罪的執法局（Enforcement Directorate）派員逮捕；克里瓦爾否認指控。

今年1月，印度另一名在野黨領袖、加爾克漢德省（Jharkhand）省長索仁（Hemant Soren）涉及洗錢，在辭去省長一職後也遭執法局幹員逮捕。

現年55歲的克里瓦爾是小老百姓黨（AAP）創黨人，也是在野聯盟的重要領袖之一；小老百姓黨目前在德里國家首都轄區和旁遮普省（Punjab）執政，被認為有潛力在5到10年內逐漸壯大，挑戰在中央執政的印度人民黨（BJP）。

在示威集會上，克里瓦爾之妻蘇妮塔（Sunita Kejriwal）表示印度民主已死，但BJP政府無法永遠關押她的丈夫，克里瓦爾會繼續為民主奮鬥。

拉胡爾．甘地矢言捍衛印度憲法，並指控在BJP政府凍結了國大黨的多個銀行帳戶，企圖讓國大黨在競選期間無法動彈。

多名在野陣營領袖在集會上聲稱印度已成獨裁國家，號召人民用選票挽救民主。

德國、美國以及聯合國最近先後對克里瓦爾被捕表示關切，遭印度外交部斥為干涉內政。

另一方面，BJP今天在社群平台X發文，形容「印度全國發展包容性聯盟」好像一張破唱片，毫無邏輯與事實依據，且除了貪汙、裙帶關係以外，什麼都不懂，如今被人民唾棄，卻只會污衊總理莫迪（Narendra Modi）。

印度國會下議院將於4月19日至6月1日依選區分7個梯次舉行選舉，選民約有9億7000萬人，選舉結果預計6月初揭曉。印度內閣閣員必須是國會上議院或下議院成員、而總理必須來自下議院，因此下議院選舉倍受重視。

本屆大選，外界認為「印度全國發展包容性聯盟」本身因各黨利益衝突而難以真正團結，BJP第3度連續執政幾乎已無懸念，現在要觀察的只是能贏多少席。（編輯：韋樞）1130401

印度在野聯盟31日在德里舉行示威，抗議中央政府以貪汙罪名逮捕德里首長、在野聯盟重要領袖克里瓦爾。圖為一名戴著克里瓦爾面具的示威者，高喊口號。中央社記者林行健德里攝 113年4月1日

印度在野聯盟31日在德里舉行示威，抗議中央政府以貪汙罪名逮捕德里首長、在野聯盟重要領袖克里瓦爾。圖為國大黨前主席拉胡爾．甘地發表演說。中央社記者林行健德里攝 113年4月1日