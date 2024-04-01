清理巴爾的摩大橋殘骸 吊起首塊200噸重鋼筋結構

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（中央社巴爾的摩31日綜合外電報導）美國官員今天表示，馬里蘭州巴爾的摩大橋遭失控貨輪撞擊坍塌後，有關當局正著手展開複雜的清除工程，工作人員已吊起第一塊重達200噸的殘骸。

懸掛新加坡國旗的貨輪DALI號26日凌晨因失去動力撞上凱伊橋（Francis Scott Key Bridge），造成橋身崩塌，導致6人喪生。

當局希望先將這座橋拆卸成小塊，再逐步移除，盼能助搜救人員尋獲所有遇難者遺體，並重新開啟這條重要航道。

凱伊橋坍塌後，殘骸層層堆疊，導致美國最繁忙港口之一的巴爾的摩港因出入航道受阻航運中斷。

馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）今天告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）說，他的首要任務是在重啟水道前找到罹難者遺體。

美國海岸防衛隊（US Coast Guard）發言人芮維斯（Kimberly Reaves）聲明指出：「事故現場以北的大橋結構上層一部分已切割成段，昨晚吊起了第一塊殘骸。」

芮維斯說，「昨晚卸除下來的殘骸重約200噸」，將用起重機吊到大型平底船上，待船上裝滿橋體殘塊後，再運到陸上存放地點。

打撈行動今天持續進行，摩爾表示，「儘管情況極其複雜，但已經開始取得進展」。

他說惡劣的天氣條件和水下殘骸，讓潛水員無法著力提供協助。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130401