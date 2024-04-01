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日本強化防衛力 首波敲定16機場港口提升反應能力

2024/4/1 15:23
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本政府今天敲定首波位於7道縣的16處設施，作為平日可供自衛隊及海上保安廳使用的「特定利用機場及港灣」，除因應西南群島發生事態等，也希望透過平日使用提升反應能力。

日本時事通信社報導，日本政府今天在相關部會的閣員會議上敲定16處設施，包括北九州機場及那霸機場等位於4縣的5座機場，及釧路港、苫小牧港、博多港、石垣港等位於5道縣的11座港口。

從地圖上來看，這16座機場及港口最北位於北海道，最南則位於沖繩縣石垣島；機場大多位於九州地方、港口大多位於北海道與四國地方。

根據日本政府設想，「特定利用機場及港灣」將用在因應他國彈道飛彈試射及警監周邊海域等情況，而在日本發生災害時，也可以作為離島居民避難或派遣救援部隊之用。

為了讓大型運輸機及艦艇也能使用這些機場與港口，未來將進行延長機場跑道及增加港口深度等工程。

有關這16座機場與港口，日本政府跟負責管理的地方政府及團體訂定能順利使用的框架，明確記載「遇高度緊急情況且被認為有合理理由使用該設施時，自衛隊及海上保安廳將努力讓該設施能以彈性且迅速方式使用」。

至於這16處設施使用頻率，考量到當地居民的憂慮，目前僅規劃「多的話一年數次」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1130401

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