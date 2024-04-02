川普湊到56億元保證金 暫逃資產遭扣押命運

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（中央社紐約1日綜合外電報導）根據一份法庭文件，官司纏身的美國前總統川普今天為其紐約民事欺詐案繳納1.75億美元（約新台幣56億元）的保證金，阻止了紐約州當局採取行動沒收他的資產。

法新社報導，紐約法官上週將川普金融詐欺案的保證金從4.54億美元砍至1.75億美元，還多給了他10天時間籌錢。

倘若川普無法在原本期限內籌得近5億美元保證金，紐約州當局可能採取行動沒收他的資產，包括曼哈頓華爾街40號川普大廈（The Trump Building）等價值連城的房地資產。然而，上訴法院大砍保證金，川普也找到一家公司發行並承保擔保債券，給了他喘息的空間。

川普當時表示：「我十分尊重上訴部門的這項決定，我將在10天內迅速以現金和擔保債券或證券等支付1.75億美元。」

法院今天發布的文件顯示，加州保險公司Knight Specialty Insurance Company為川普提供了擔保債券。

紐約法官恩格隆（Arthur Engoron）在一次無陪審團審判中裁定，現年77歲的川普和他的兒子小唐納（Donald Trump Jr.）及艾瑞克（Eric Trump）多年來對稅務人員、銀行和保險公司撒謊，浮報「川普集團」房地產和金融資產價值，構成欺詐。

川普因涉及一連串犯罪行為而成為檢察官鎖定的目標，從封口費案衍生的偽造商業紀錄到試圖推翻2020年大選，成為美國現代史上第一位拒絕承認敗選的總統，並煽動一群支持者朝國會山莊遊行。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130402