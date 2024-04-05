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印度外交部警示：赴柬埔寨謀職需謹慎

2024/4/5 12:03
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（中央社記者林行健新德里5日專電）在外媒日前揭露大約5000名印度人受困柬埔寨並被迫詐騙家鄉同胞之後，印度外交部昨晚發布通告，提醒印度人若要前往柬埔寨求職需保持謹慎。

印度外交部在通告中說，注意到有印度國民被虛假承諾誘騙到柬埔寨謀職，落入人口販運者設下的陷阱，被迫進行網路金融詐騙和其他非法活動。

通告提醒有意前往柬埔寨就業的印度國民，只能透過合法代理人前往，並建議行前先瞭解柬埔寨雇主的背景。

印度外交部表示，正持續透過印度駐金邊大使館與柬埔寨當局密切合作，處理求職詐騙問題，並向受影響的印度國民提供持續援助。

上週，有外媒報導，超過5000名印度人受困在柬埔寨，被迫詐騙自己家鄉的同胞，僅在短短6個月內，就騙走50億盧比（約新台幣19億2000萬元）。

印度外交部3月30日曾透過聲明指出，印度政府已救回250名印度人，其中包括75人是在最近3個月被營救。

一名獲救印度人向媒體表示，詐騙集團是由華人控制，僅幫他們辦理觀光簽證，從社群平台如臉書尋找詐騙對象，若是達不到當天的詐騙金額目標，就不給他們吃飯及休息。

詐騙手法包括冒充警察、法官恐嚇受害人，或是假冒異性向尋找愛情的民眾下手。（編輯：馮昭）1130405

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